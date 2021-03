Muchas mujeres sueñan con encontrar a su príncipe azul y compartir el resto de sus vidas felices y con una pareja que las quiera, de acuerdo a una investigación, estar soltera más tiempo puede ayudarte a encontrar al amor de tu vida.

Sin duda estar enamorada es uno de los sentimientos más bonitos que se puede tener, aunque también es válido sentirse bien estando soltera y sin compromiso.

Si eres de las mujeres que ha tenido pocos novios y eso te desanima porque piensas que no encontrarás al amor de tu vida, un estudio dice todo lo contrario.

Estar soltera más tiempo puede ayudarte a encontrar al amor de tu vida

De acuerdo a la investigación realizada por la Universidad de Barcelona, las mujeres que cambian de pareja constantemente tienen menos probabilidades de encontrar el amor verdadero.

El estudio reveló que las mujeres que esperan entre 9 y 12 meses antes de iniciar una relación, son más afortunadas en el amor y suelen durar más tiempo con sus parejas.

(Foto: Pinterest)

Durante la investigación se analizaron a 500 mujeres en edad adulta, los expertos descubrieron que el tiempo tiene un papel esencial al momento de crear vínculos con el género opuesto.

Las mujeres que permanecen más tiempo solteras tienen definidos sus objetivos

El estudio descubrió que las mujeres que logran permanecer solteras durante meses o años, presentan una mejor relación consigo mismas, son capaces de disfrutar su tiempo libre sin compañía y tienen una idea precisa acerca de cuáles son sus objetivos en la vida.

Eventualmente, esto permite que trabajen su inteligencia emocional y se conviertan en mujeres más selectivas.

¿Cuánto tiempo es el ideal para estar soltero después de una relación?

El estudio de la mente humana constata que la mayoría necesitamos como mínimo uno o dos meses para asimilar la nueva situación vital y sentimental tras una ruptura. Convivir y superar ese "duelo" resulta fundamental para seguir avanzando de manera saludable. Aunque no existe un periodo estándar, un estudio publicado en el Psychological Science Journal establece que si la relación ha durado más de un año, 3 o 4 meses es una cifra aceptable para reflexionar y cerrar las heridas que te ha provocado tu última relación.

(Foto: Pinterest)

Ventajas de la soltería

Tienen mejor salud: un estudio realizado por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, a 1.2 millones de norteamericanos encontró que las personas solteras tenían mayor bienestar y salud.

Duermen mejor: un estudio realizado por la organización The Better Sleep Council evidenció que las personas que no tienen una relación estable y, por lo tanto, no duermen acompañados como costumbre, concilian mejor el sueño que aquellas que cada noche se acuestan con su pareja.

Se preocupan más por el disfrute sexual del otro: una encuesta publicada en un portal de citas señaló que el 97 por ciento de los encuestados que reconocieron no tener pareja estable aseguraron que, en lo que se refiere al disfrute, prefieren satisfacer primero a su compañero de cama durante el sexo que imponer su propia satisfacción.

(Con información de: Vix, La Vanguardia y El Clarín)