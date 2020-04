¿Estamos comiendo queso manchego realmente? Profeco responde

Aunque reporten tener proteína, algunos productos no la contienen y aportan grasas saturadas.

09/04/2020

Un nuevo estudio realizado por el laboratorio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revela la realidad detrás del queso manchego comercial. El "queso manchego" se presenta en variedad de productos como los quesos procesados, quesos tipo manchego, fundidos manchegos, imitaciones y los productos de importación españoles con denominación de origen.

En el estudio se evaluó la cantidad de grasa y proteína, calcio y sodio, espesantes, etiquetado, tipo de grasa precio y su apego a la normatividad vigente.

Las marcas de queso manchego comercial que no cumplen con su etiquetado

Profeco analizó 46 marcas de queso, 29 marcas de manchego mexicano y tipo manchego, seis marcas de manchego español, ocho de imitación quedo manchego, dos de queso procesado y no de manchego de cabra y se encontró que ocho marcas no cumplen con su etiquetado:

1. Cremería Covadonga. No indica país de origen.

2. Lala. No indica el país de origen con claridad.

3. Casa del campo. No declara su contenido de grasa, proteína y/o humedad.

4. Navarro. No presenta etiquetado frontal nutrimental.

5. Premier Plus Cuadritos. No declara su contenido de grasa, proteína y/o humedad y no ostenta etiquetado frontal nutrimental.

6. Sabores de mi tierra. No declara su contenido de grasa, proteína y/o humedad.

7. Walter. No indica país de origen.

8. Capones. No declara su contenido de grasa, proteína y/o humedad.

También se encontraron marcas que ofrecen menos producto del que reportan como Noche Buena Importado Queso Tipo Manchego, Caperucita Queso Tipo Manchego, Caperucita Queso tipo Manchego Deslactosado Reducido en grasa, Portales de la Providencia Queso Manchego, Zwan Premium Queso Manchego, Aurrera Imitación Queso Tipo Manchego Molletero y Capones Queso tipo Manchego Deslactosado Reducido en grasa.

¿Conoces lo que comes?

El primer punto y siempre importante es reconocer lo que compramos, es decir, conocer lo que comemos, saber qué son y qué contienen nuestros alimentos para tomar decisiones informadas y para ello, en el caso de los quesos hay que diferenciar entre un queso manchego mexicano o tipo manchego, un queso procesado y la imitación manchego.

- Queso manchego mexicano o tipo manchego. Producidos en México, su grasa y proteínas provienen de la leche de vaca.

- Queso procesado. Cumple con la descripción general de un queso y está elaborado con mezclas de quesos, emulsión y fusión con sales fundentes, aditivos para alimentos e ingredientes opcionales. Son sometidos a un proceso término de 70°C durante 30 segundos o a cualquier otra combinación mayor o igual para prolongar su vida de anaquel.

- Imitación de manchego. Está elaborado con ingredientes o procedimientos distintos a los que se utilizan en la producción del manchego original, aunque el manchego español no puede ser imitado debido a la protección de la denominación de origen.

Un queso manchego español es aquel elaborado en la comarca de La Mancha, a partir de la leche de ovejas de raza manchega, con un período de maduración de mínimo 60 días. En México un queso tipo manchego se obtiene a partir de leche entera pasteurizada de vaca, sometida a procesos de coagulación, cortado, desuerado, fermentado, salado, prensado y madurado, durante un período mínimo de siete días.

Finalmente, Profeco recomienda asegurarse de revisar la fecha de caducidad, considerar que aunque reporten tener proteína, algunos productos no la contienen y aportan grasas saturadas, un tipo de grasa que se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares. Este tipo de alimentos no se recomendarían para consumo habitual.