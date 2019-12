Escuchó a su bebé pedir de comer y despertó del coma

Luego de un mes de coma , consecuencia de un accidente ocurrido en medio de un asalto, Laura Ferreyra despertó del coma.

INGRID SILVA 02/12/2019

02/12/2019 19:55 hrs.

Ante las atónitas miradas de los presentes en el hospital, una mujer despertó tras un mes de coma por esta increíble razón, conoce su historia. Sí, leíste bien, despertó del estado de coma. Su nombre es María Laura Ferreyra, una mujer de 42 años, quien fue víctima de un asalto mientras viajaba en su motocicleta.

La mujer quien cayó de la motocicleta y quedó inconsciente, fue trasladada al hospital Cordobés en Argentina, lugar en el cual, pese a medicamentos y numerosos intentos de los especialistas, no despertó; entró en coma.

En ese sentido, el National Institute of Neurological Disorders and Stroke, de los National Institutes of Health (NIH), el coma, también llamado estado vegetativo persistente, es un estado de inconsciencia profunda, sin embargo, hay que aclarar que muerte cerebral no es lo mismo que el estado vegetativo persistente.

¿Por qué ocurre un coma? Puede ocurrir como resultado de complicaciones por otras enfermedades presentes, lesiones o por un traumatismo craneocefálico, como fue el caso de María Laura.

Mujer despierta del estado de coma al escuchar que su bebé tenía hambre

¿Qué pasa con las personas en coma?

Las personas en estado de coma pierden la capacidad de pensar y percibir su entorno, aunque conservan la función no cognoscitiva y los patrones de sueño normales.

Quienes están en estado vegetativo persistente pueden las funciones cerebrales superiores, aunque, otras funciones clave como la circulación y la respiración se conservan relativamente intactas, según los especialistas de los NIH.

Durante el estado de coma pueden ocurrir movimientos espontáneos o los ojos pueden abrirse y cerrarse como respuesta a estímulos externos; también pueden reír, llorar o fruncir el ceño de forma ocasional.

Así, ante el estado crítico de la mujer, los médicos daban pocas esperanzas de vida para la mujer, inclusive ya comenzaban las pláticas para la donación de sus órganos, por lo anterior, su esposo decidió llevar a sus hijas para que la visitaran y entonces ocurrió algo sorprendente...

El sonido de la vida...

Una de las hijas de Ferreyra, de dos años de edad hizo un sonido con la boca que la madre en coma identificó y que produjo que la madre de inmediato se levantara la bata y descubriera uno de sus senos para alimentar a su hija.

Los doctores y personal del hospital contemplaron incrédulos lo que han considerado ya como un "milagro".

Al respecto, Martín Delgado, esposo de María, refirió:

"Fue mágico, un momento único, cómo se abrazaban, ese instinto de madre, fue único. De ahora en más empieza todo lo bueno, va a poder estar con sus hijos. Mi esposa reconoció a su hija, pues la acarició como lo hacía antes del accidente".

Cuando una persona está en coma y fuera de peligro, el personal médico se concentra en prevenir infecciones y mantener el estado físico en condiciones óptimas, es decir, previenen de riesgos como:

- Neumonía

- Úlceras por presión

- Nutrición equilibrada.

Finalmente, el asombrado padre, expresó a los medios locales: