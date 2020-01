Escribir a mano evitará que pierdas la memoria

Su descuido afecta la actividad cerebral

07/01/2020

Vivimos en un tiempo en el que las cartas a mano han sido olvidadas. El detalle de agarrar la pluma y enfrentarse a la hoja en blanco se ha convertido en el golpeteo de los dedos sobre una pantalla táctil que, además, puede demostrar nuestro estado de ánimo por medio de los emojis o caritas que vienen en los sistemas de mensajería. El reemplazar lo manual por lo electrónico, sin embargo, no sería tan beneficioso para nuestra salud, ya que nuestro cerebro podría resultar afectado.

Nadie puede decir con precisión cuánto ha disminuido esta modalidad de escritura, pero en palabras de la autora del libro "La historia y el futuro incierto de la escritura a mano", Anne Trubek, las maestras en las escuelas ya ni deberían evaluar eso en las aulas, pues no tiene tanto sentido con la tecnología actual: "No creo que se deba evaluar a los niños por su capacidad para dominar la cursiva. No es algo que van a usar mucho en sus vidas a medida que crecen. No es algo que la mayoría de nosotros los adultos usemos en [nuestras] vidas hoy en día", dice.

Sin embargo, de acuerdo con la doctora y jefa del servicio de Neurología de HM Hospitales de Madrid, Martha Ochoa, tomar un lápiz y plasmar nuestras ideas en un papel activa tres regiones del cerebro: el área motora, el área visual y el área cognitiva, por lo que hacerlo cotidianamente mejoraría la actividad cerebral.





"Es un gran canalizador emocional, facilitando la expresión sin ningún tipo de límite, juicio o restricción. Nos puede ayudar a desarrollar la creatividad y la organización de las ideas e incluso se aclaran los sentimientos y las dudas", comenta Ochoa.

Y es que esta actividad estimula la memoria semántica, que es "el almacén en donde guardamos todo el conocimiento del mundo", resalta la especialista, ya que al plasmarla, no solo se piensa la palabra en sí, sino también en todo el conocimiento de cómo escribirla donde está acentuada y cómo se desplaza la mano al escribirla.

"Estimula diversas funciones ejecutivas como es la planificación, al tener que prever lo que vas a escribir; la flexibilidad, al tener que ceñirte al margen o cometer errores; la memoria de trabajo, al mantener una idea en la cabeza...", detalla la doctora.

Sus palabras están apoyadas por el médico especializado en memoria, William Klemm, quien comenta que hay un beneficio adicional para las habilidades de pensamiento utilizadas en lectura y escritura. Para escribir cursiva legible, por ejemplo, se necesita un control motor fino sobre los dedos y tienes que prestar atención y pensar qué y cómo lo estás haciendo. Para lograr hacerlo correctamente, necesitamos practicar y los estudios de imágenes del cerebro muestran que la cursiva activa áreas del cerebro que no participan en el teclado.

Escribir a mano, ¿necesario en nuestros días?

No obstante, hay quien cree que lo motriz defendido por Ochoa y Klemm es "del pasado" y tienen argumentos para dar.

Minna Harmanen, de la Agencia Nacional de Educación de Finlandia, cita la respuesta a los cambios como generalmente positiva. "No ha habido quejas de maestros, niños o padres ante la Agencia Nacional de Educación de Finlandia", dice ella.

Esto se debe a que la razón más importante para el cambio es que la escritura cursiva ya no se usa mucho.

"Más tarde, en la vida laboral, debes hacer casi todos los textos por computadora y, por lo tanto, las habilidades de escritura fluidas son importantes", dice ella. "La escritura a mano antigua siempre es difícil de leer después, y los documentos históricos se pueden aprender a leer si es necesario", dice Harmanen.

Actualmente Finlandia lidera el camino en Europa en una serie de métodos de educación escolar progresiva y está considerada como la nación con la "mejor educación del mundo".

Si bien la idea de redactar a "puño y letra" va en declive, la psicóloga Silvia Cintrano defiende su uso, ya que puede beneficiar a personas nerviosas o con ansiedad. "Escribir a mano suele ser una buena forma de retirar la atención de dichos síntomas, y centrarlo en aquello que hay detrás. El contenido ayuda a tomar conciencia de lo que ha provocado la ansiedad (o la emoción que estemos experimentando).

Escribir cuando se tiene un conflicto abierto, independientemente del tiempo que lleve abierto, siempre ayuda a solucionarlo en cierto sentido", explica.

Hacerlo también refuerza nuestra memoria y por ello muchas personas recurren a reescribir sus apuntes como manera de estudio. ¿Apuntar números? también es válido. Piensa en cuantas veces te han preguntado por un teléfono y la primera reacción que has tenido ha sido sacar tu celular para revisarlo ahí.

La decisión de escribir a mano es personal, pero si recurriéramos más a esta técnica, quizá tendríamos una mejor memoria, ya que se estarían trabajando más partes de nuestro cerebro que hoy muy pocos trabajan debido al uso de las nuevas tecnologías.

