¿Es peligroso dormir con los ojos abiertos?

Los especialistas también pueden recomendar lágrimas artificiales para evitar la sequedad o gafas especiales.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 18/02/2020

18/02/2020 16:45 hrs.

Seguramente en alguna ocasión has visto o escuchado de alguna persona que duerme con los ojos abiertos. Dormir con los ojos abiertos es una afección ocular que recibe el nombre de lagoftalmos nocturno o lagoftalmía. Se trata de un síntoma que es difícil de diagnosticar para los especialistas y también complicado de identificar para aquellas personas que lo presentan pues ocurre al dormir.

Pese a que la mayoría de las personas puede cerrar totalmente los párpados naturalmente al dormir, como resultado de la relajación de los músculos faciales, las personas que duermen con los ojos abiertos, con el tiempo, pueden presentar daño en los ojos y dificultades en la visión.

Te recomendamos: ¿Qué comer cuando te quitan las muelas del juicio?

5 consecuencias de dormir con los ojos abiertos

Al respecto, la American Academy of Ophthalmology hace una diferencia entre lagoftalmos que es no poder cerrar los párpados y lagoftalmos nocturno que es no poder cerrar los párpados únicamente durante el sueño.

¿Causas? El Instituto Oftamológico Tres Torres, indica que la lagoftalmía nocturna suele ser generada por factores nerviosos o mecánicos.

Los factores mecánicos son aquellos en los que el músculo no funciona adecuadamente y esto impide el cierre completo de los párpados. En el caso de los factores nerviosos, se suelen relacionar con lesiones de los nervios faciales que impiden que la información de cierre llegue correctamente al músculo encargado de hacerlo. También puede ser provocado por traumatismos, algún tipo de tumor o casos de parálisis facial.

Las consecuencias más graves de dormir con los ojos abiertos durante toda la noche y de manera frecuente, son:

1. Sensación de arenilla

2. Lagrimeo

3. Enrojecimiento

4. Irritación ocular

5. Dolor o visión borrosa.

Otros síntomas son los ojos rojos, sensibilidad a la luz, sueño deficiente o visión borrosa, especialmente al despertar.

¿Existe un tratamiento?

Si, existe un tratamiento para las personas que duermen con los ojos abiertos y debe ser indicado siempre por un especialista en oftalmología quien determinará la causa y con base en ello, elegirá la opción de tratamiento ideal para cada caso.

Algunos de los tratamientos comunes, son:

- Utilizar cinta médica segura para juntar los párpados.

- Ungüentos o gotas que se utilizan por la noche.

- Tratar posibles infecciones.

- Cirugía para cambiar movimiento de los párpados o para agregar peso en los mismos para ayudar a que cierren.

También te sugerimos: Identificarán síntomas de infarto cerebral en el Metro

Finalmente, los especialistas también pueden recomendar lágrimas artificiales para evitar la sequedad o gafas especiales, en todo caso, no dejes de acudir a una consulta de valoración.

Y tú, ¿duermes con los ojos abiertos?