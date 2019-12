¿Es necesario usar bloqueador solar en invierno?

Si tienes dudas sobre cómo cuidar tu piel en esta temporada, aquí te damos algunos consejos

MARILUZ ROLDÁN

MARILUZ ROLDÁN 18/12/2019

18/12/2019 18:16 hrs.

Llegó la temporada de invierno y con ella la época de sacar las bufandas, los gorros y las chamarras; sin embargo, hay otro artículo que no debes olvidar, se trata del protector solar. Quizá pienses que porque hace frío no necesitas protegerte de los rayos del sol, pero lamentamos decirte que no es así.

No te dejes engañar, aunque baje la temperatura y los días están nublados, los rayos UVA y UVB continúan presentes y te pueden causar daños severos en la piel. La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID) indica que en invierno el sol está más cerca de la tierra, por lo que es muy importante usar bloqueador solar.

Los rayos UVA, por ejemplo, son causantes del envejecimiento de la piel, así que si quieres evitar las temidas arrugas, protegerte del sol es la mejor opción, pero no sólo es por estética, también es por salud, ya que esta radiación también puede provocar cáncer en la piel.

"En las condiciones climáticas de invierno, puedes sufrir daños por el sol tan fácilmente como durante el verano. Incluso cuando hace frío o está nublado, los rayos UV que causan el envejecimiento y el cáncer están llegando a su piel", destaca Deborah S. Sarnoff, presidenta de The Skin Cancer Foundation.

También lee: 9 mentiras sobre el ejercicio que te impiden estar en forma

Si no sabes cuál es el mejor protector solar para ti, aquí te decimos todo lo que debes saber antes de elegir uno. De acuerdo con Mayo Clinic, lo más recomendable es usar un protector con un factor de protección solar de al menos 30, aunque hay otros que llegan al 50 y brindan un poco más de ayuda.

El bloqueador solar lo puede encontrar en diversas presentaciones, escoger uno dependerá de tus gustos y necesidades. Los que vienen en crema, por ejemplo, se recomiendan especialmente para quienes tienen piel seca; los que están en loción son más ligeros y con una consistencia menos grasosa.

También existen bloqueadores solares en barra, que son útiles para zonas específicas del cuerpo, y en aerosol, que se recomiendan para los niños ya que son más sencillos de aplicar.

En la época invernal la ropa también será tu aliada contra los rayos solares, ya que las mangas largas y el uso de pantalones te protege también, pero no olvides también poner protector solar en tu rostro, que es una de las partes que queda descubierta.

Los lentes de sol también te pueden ayudar, ya que en esta temporada del año nos encontramos más expuestos a contraer enfermedades oculares como conjuntivitis vírica, resequedad en los ojos y lubricación deficiente debido a los cambios de clima.

Recuerda que el bloqueador solar te lo debes poner al menos 15 minutos antes de exponerte al sol, y no dejes de usarlo aunque esté nublado, ya que así estarás protegiendo tu piel y tu salud.