¿Es cierto que a las mujeres les atraen más los hombres con vello?

Los hombres con vello al natural se han considerado más atractivos, pero actualmente las cosas han cambiado y las mujeres tienen otras preferencias

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 30/07/2020

30/07/2020 12:20 hrs.

¿Qué prefieren las mujeres, hombres con vello o aquellos que se hacen depilación masculina? Esa es una de las preguntas más frecuentes actualmente, ya que, aunque en el pasado los hombres con mucho vello eran considerados más fuertes y varoniles, los tiempos han cambiado y algunos prefieren depilarse para mostrar sus cuerpos lampiños.

Otros caballeros están en un dilema, pues no saben si es mejor afeitarse o dejarse el vello natural en partes del cuerpo como las piernas, los brazos, el pecho y la espalda.

Para ello, te compartimos lo que ellas de verdad opinan al respecto, así estarás más seguro de tomar la mejor decisión respecto al vello corporal para verte bien y sentirte cómodo.

¿A las mujeres les gustan más los hombres con vello?

La realidad es que no existe una sola respuesta respecto a si las mujeres prefieren a los hombres con vello en comparación con los lampiños, pues depende mucho de los gustos personales de cada una.

De acuerdo a una encuesta realizada por Ask Men y retomada por El Confidencial, hay tres variedades que a las mujeres les encantan respecto al vello corporal masculino:

1. Vello recortado

Para algunas mujeres, un hombre con un poco de vello está bien, claro, siempre y cuando lo tengan cuidado y debidamente recortado, de manera que la piel se vea limpia y estéticamente atractiva. Este aspecto se vuelve mucho más importante en la zona de los genitales, pues para ellas, esas partes deben estar bien recortadas y, sobre todo, limpias para que no se guarden malos aromas.

2. Completamente depilado

La minoría de las mujeres encuestadas dijo sentirse más atraída por un hombre completamente depilado, aunque esto puede ser más importante en el caso de aquellos que practican deportes como correr, ciclismo o natación, pues la depilación puede ayudar a que su cuerpo sea más aerodinámico y claro, atractivo.

TAMBIÉN LEE: 5 errores durante el afeitado que los hombres cometen con frecuencia

3. Al natural o sin depilar ni recortar

La mayoría de las mujeres encuestadas tiene claro que prefieren a los hombres sin depilar, es decir, completamente al natural, con el vello en su cuerpo sea como sea. De hecho, para ellas son más varoniles, maduros y seguros para tener una relación de pareja, pues un hombre con vello en el pecho, es un compañero que les da seguridad.

No obstante, algo que destaca en las encuestas es que, aunque no tienen problema con los vellos de las piernas, las axilas o el pecho, el vello en la espalda si les resulta un tanto desagradable, pues coinciden en que no es estético ni agradable en cuanto a las caricias, por lo que en esos casos es recomendable la depilación o al menos el recorte.

Cuidados especiales del vello corporal

Como ya lo mencionamos, para muchas es ideal un hombre con vello corporal pero debidamente recortado, especialmente en áreas como la espalda y los genitales, y es deseable también en las axilas. La mayoría de las mujeres no esperan que el hombre elimine por completo su vello corporal, pero sí que mantenga estas áreas controladas.

Para ellas, también es ideal que el hombre mantenga una higiene suficiente que evite que se acumulen los malos olores en las zonas donde hay más vello. En conclusión, podríamos decir que a las mujeres les gustan los hombres con vello, pero sin necesidad de que se vean como un oso o como un niño, lo ideal es que exista de manera natural, pero sin descuidarlo.

En cuanto al vello facial, un estudio de la Universidad de Queensland encontró que, para la mayoría de las féminas, cuanto más pelo tienen en la barba, se perciben como mayores, más masculinos, socialmente dominantes y más agresivos que aquellos hombres afeitados. Aunque para algunas, la barba también es desagradable, pues acumula muchas bacterias y puede causar irritación en la piel, así que todo está en los gustos de cada una.