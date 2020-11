EPOC: "Supe que no tenía cura y sentí que la muerte tocaba mi puerta"

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica cobra la vida de 64 mexicanos al día, según el INEGI

17/11/2020 18:12 hrs.

Mario García relata cómo fue el enterarse que sufría de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC):

"Después de que la tos ya era insoportable, decidí asistir al médico por insistencia de mi familia. Me diagnosticaron con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica derivada de tantos años de fumar. Cuando el doctor me dijo que esta enfermedad no tenía cura, sentí que la muerte tocaba mi puerta; sin embargo, el médico me explicó que el vivir más tiempo dependía de mi".

La Organización Mundial de la Salud señala que la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) no es una sola enfermedad, sino un concepto general que designa diversas dolencias pulmonares crónicas que limitan el flujo de aire en los pulmones. Las enfermedades como bronquitis crónica y el enfisema ahora forman parte de los diagnósticos del EPOC.

Los síntomas más comunes son la disnea (dificultar para respirar) o la falta de aliento, una excesiva producción de flema y una tos crónica. Sin embargo, la EPOC no sólo es la tos de fumador, sino una enfermedad pulmonar potencialmente mortal que conduce de forma progresiva a la muerte.

En México, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se ubica como la tercera causa de muerte entre personas de más de 45 años de edad, condición clínica asociada al tabaquismo e inhalación de humo de leña, según información del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo información del INEGI sobre defunciones en 2018, la EPOC fue la novena causa de muerte general en México con 23 mil 414 muertes totales. Eso quiere decir que cada día mueren 64 mexicanos por esta causa.

En el 2018 murieron 12 mil 193 hombres por EPOC, lo cual constituye la novena causa de muerte en esta población, mientras que en las mujeres ocupó el sexto lugar con 11 mil 220 muertes.

Los expertos señalan que esas cifras podrían colocar a este trastorno a nivel mundial como la cuarta causa de muerte.

Con relación a estos números, el neumólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hernán Gutiérrez, refiere que son alarmantes. "Han aumentado las muertes por EPOC en mujeres, lo cual no es una buena señal; las Instituciones de Salud deben de ser más enfáticas en mostrarle a la población los factores de riesgo que pueden conllevar a sufrir esta enfermedad".

Factores de riesgo

La principal causa de la EPOC es la exposición al humo del tabaco (fumadores activos y pasivos). Otros factores de riesgo son:

-La contaminación del aire de interiores (la derivada de la utilización de combustibles sólidos en la cocina y la calefacción)

-La contaminación del aire exterior

-La exposición laboral a polvos y productos químicos (vapores, irritantes y gases)

-Las infecciones repetidas de las vías respiratorias inferiores en la infancia.

Mario García fue diagnosticado con EPOC cuando cumplió 55 años; relata que empezó a fumar desde que tenía 20.

"Desafortunadamente todos mis amigos fumaban en aquel entonces y a veces las malas influencias te hacen irte por un camino equivocado. Si yo no hubiera fumado no estaría viviendo los estragos de esta fea enfermedad".

García, quien en la actualidad tiene 60 años dice que empezó a tener fuertes ataques de tos cuando tenía 50. "Los ataques de tos eran incesantes, como todos los procesos, fue empeorando poco a poco; primero empiezas con tos normal, después conforme pasa el tiempo y decides seguir fumando, todo empeora, hasta que llega un punto en que la tos es tan molesta que no te permite hacer una vida normal".

"Después de que la tos ya era insoportable, decidí asistir al médico por insistencia de mi familia. Me diagnosticaron con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica derivada de tantos años de fumar".

El doctor Hernán Gutiérrez señala que EPOC es potencialmente mortal y tiende a empeorar progresivamente; además explica que el tabaquismo es la causa más común de este mal.

"Como su nombre lo dice; una enfermedad crónica es aquella que se prolonga en el tiempo, por el resto de la vida de la persona afectada. Es importante aclarar que cuando se habla de una enfermedad con el termino crónico se refiere al tiempo que una persona la sufre, y no al nivel de gravedad de la enfermedad", señaló Gutiérrez.

Síntomas de EPOC

El especialista señala que al principio es posible que el cuerpo no advierta de ningún síntoma de esta enfermedad, ya que avanza gradualmente, "Aunque una persona lleve mucho tiempo fumando y desde hace tiempo padezca EPOC los síntomas empezarán de a poco; el paciente puede comenzar con una tos con flema o con dificultad para respirar".

Señala que muchas personas que sufren EPOC no acuden al médico en esta primera etapa, ya que la gente que fuma piensa que la tos con flema es normal en ellos, sin embargo si acudieran a un centro de salud en esta primera etapa, se puede dar un mejor tratamiento y asesoramiento a la persona.

A medida que la EPOC avanza, los síntomas pueden variar, pero pueden incluir:

-Tos crónica

-Dificultad para respirar al hacer esfuerzo físico

-Tos con flema frecuente

-Pérdida de peso

-Cansancio y fatiga

-Despertarse de noche debido a la dificultad para respirar.

-Partes del cuerpo hinchados, generalmente los tobillos.

"Los síntomas pueden ser más frecuentes durante el invierno; sin embargo, mucha gente fumadora no acude al médico porque señalan que los ven normal, sin embargo, no acuden por el miedo a escuchar malas noticias sobre su estado de salud", dice Gutiérrez.

García confirma esta teoría, ya que indica que él se daba cuenta que algo no estaba bien en su organismo, pero no acudía al médico por miedo.

"Cada persona conoce su cuerpo, sabe cuando algo no esta bien dentro de él, yo desde que tenía 45 años empecé a notar que mi tos con flema era cada vez más abundante; sin embargo, no acudía al médico por miedo de que me dijera que algo estaba mal en mi estado de salud".

¿Cómo se diagnostica la EPOC?

El doctor Gutiérrez señala que los médicos deben hacerles preguntas a los pacientes sobre su historia clínica. "Como médicos podemos darnos cuenta que se trata de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica cuando nos indican que han fumado durante buena parte de su vida y nos dicen los problemas respiratorios que presentan".

Por lo general, se examina el pecho del paciente con un estetoscopio para escuchar si tiene afecciones pulmonares. El médico mandará al paciente a someterse diversas pruebas de pulmones. Una de ellas es la espirometría, que consiste en soplar un dispositivo que mide cuanto y con que rapidez puede expulsar el aire de los pulmones. "Cada problema pulmonar produce resultados diferentes, por lo que ayuda a diferenciar la EPOC de otras enfermedades respiratorias", indicó Gutiérrez.

De igual modo indicó que los pacientes sospechosos de EPOC deben realizarse una radiografía de tórax para ver si sus pulmones muestran señales de la enfermedad y para descartar otras enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio.

En personas jóvenes o no fumadoras se realiza un examen de deficiencia de antitripsina que es una prueba de sangre.

EPOC en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para 2030 la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se convierta en la cuarta causa de muerte a nivel mundial.

Estudios epidemiológicos revelaron que hay unas 350 millones de personas en el mundo con EPOC y que esta enfermedad causa alrededor de 3 millones de muertes por año (5.6% de las muertes mundiales), dato que la posiciona como la cuarta causa de muerte a nivel global.

Además, se observa un incremento mundial de casos desde un valor estimado de 149 millones de sujetos en 2005 a 174.5 millones en 2015 lo que significa un 17 por ciento de incremento en la prevalencia general. De continuar esta tendencia, se espera que en 2030 el número ascienda a 4.5 millones de muertes.

Las enfermedades pulmonares han causado más muerte y discapacidades en todo el mundo en los últimos 30 años.

Entre 1990 y 2017, el número de muertes por enfermedades respiratorias crónicas aumentó en un 18 por ciento, de 3.32 millones en 1990 a 3.91 millones en 2017. El número de muertes aumentó con la edad y aumentó bruscamente en los mayores de 70 años.

¿Existe cura para la EPOC?

"No existe cura para este mal; sin embargo, lo primero que debe hacer un paciente fumador diagnosticado con EPOC es dejar el cigarro, además de tratamientos que debe seguir por el resto de su vida para tener una buena calidad de vida y esto le puede permitir al paciente vivir más tiempo", Señala Gutiérrez.

Mario García señala que aunque fue difícil dejar el cigarro, desde que fue diagnosticado con EPOC lo dejó por completo.

"El cigarro es una horrible adicción, no te trae nada bueno: destruye tus dientes, te hace un agujero en la cartera y acaba poco a poco con tu vida. Cuando me dijeron que padecía EPOC dejé el cigarro por completo; sin embargo, no fue fácil, sabía que era dejarlo o morir rápidamente. Primero probé con chicles que me recomendaron, luego medicinas para la ansiedad porque cuando dejas una adicción tu cuerpo se pone ansioso, pero lo que más me impulso a dejar el cigarro fue mi familia, sabía que si no dejaba de fumar haría sufrir a mi familia por lo que lo dejé y no he recaído afortunadamente", dice Mario García

También relata que el dejar de fumar lo hizo subir varios kilogramos, ya que al dejar el cigarro empezó a comer más por la ansiedad que le generaba el querer fumar y no poder hacerlo.

García aconseja a los jóvenes nunca probar el cigarro.

"Fumar no te trae nada bueno, no te hace buena persona ni popular, mucha gente se cree poderosa porque fuma, pero lo único que te va a traer el cigarro son enfermedades y cosas malas. Siempre que veo a un joven fumando le recomiendo no hacerlo y les platicó sobre la EPOC, muchos me ignoran pero lo seguiré haciendo porque mientras pueda cambiar el pensamiento sobre el cigarro de una persona, me doy por bien servido".

Tratamiento para las personas con EPOC

Existe una terapia eficaz que puede controlar los síntomas, retrasar la progresión, reducir el riesgo de complicaciones y exacerbaciones y mejorar la capacidad de llevar una vida activa como es el programa de rehabilitación pulmonar, señala el doctor Gutiérrez.

Explica que estos programas combinan educación, ejercicios de entrenamiento, consejos nutricionales y asesoramiento del médico. La rehabilitación pulmonar puede aumentar la capacidad para participar en las actividades cotidianas y mejorar la calidad de vida del paciente enfermo.

"Realizar ejercicios de respiración como inflar globos o bolsas también pueden ser de utilidad; que el paciente realice actividad física mientras pueda también es fundamental para una mejor salud de sus pulmones", dice Gutiérrez.

Vacunarse también es importante para los pacientes con EPOC, "contar con las vacunas antigripales anuales como la de la influenza y la del neumococo reducirá el riesgo de que las personas puedan empeorar".

El trasplante de pulmón, una opción

García señala que en los casos de mayor severidad y con alto riesgo de mortalidad se debe plantear la oxigenoterapia domiciliaria y evaluar la posibilidad de un trasplante pulmonar si la persona cumple con los criterios adecuados.

También existen otras cirugías como es la de reducción del volumen pulmonar, la cual consiste en extraer porciones de tejido pulmonar dañado de la parte superior de los pulmones. Esto con la finalidad de crear un espacio extra en la cavidad torácica para que el tejido pulmonar sano pueda expandirse y el diafragma pueda trabajar de forma más eficiente.

"A pesar de que existen diferentes tratamientos para la EPOC, el tratamiento para cada paciente debe ser individualizado, utilizando las estrategias farmacológicas pertinentes de acuerdo a la sintomatología de cada persona, lo que si es una regla fundamental es que un paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica no puede fumar más en el resto de su vida". Enfatizó Gutiérrez.

Mario García explica que su tratamiento se basa en hacer ejercicios de respiración. "Todos los días realizo ejercicios de respiración al despertar y antes de dormir; las rutinas cambian dependiendo del día, pero generalmente consisten en aguantar la respiración lo más que pueda, inflar globos y echar aire a bolsas pequeñas de pan. También todos los días camino 30 minutos, lo que me ayuda a que mis pulmones se mantengan relativamente sanos".

El paciente de EPOC nos explica como ha vivido la pandemia por covid-19.

"He salido tres o cuatro veces desde que llegó la pandemia a México, me he tenido que cuidar mucho porque soy población de riesgo; un virus como el covid puede acabar con mi vida. Mis hijos me visitan pero guardamos siempre la sana distancia; han sido meses muy difíciles por el tema de coronavirus".

