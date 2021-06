Actualmente, 1.4 millones de mexicanos requieren técnicas de reproducción asistida, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el 17 por ciento de las mujeres en edad reproductiva en nuestro país padecen de infertilidad.

Entre más rápido se evalúe la fertilidad es mejor para la mujer

En un panel en el que participaron expertos en fertilidad se explicó que la infertilidad es el hecho de no tener la capacidad de concebir, esto se da en parejas que han tenido relaciones sexuales de manera activa durante un año sin protección y que no han logrado embarazarse. No aplica en pacientes de arriba de 35 años, porque la fertilidad a partir de esa edad se ve impactada.

(Foto: Freepik)

Los especialistas coincidieron en que entre más rápido se evalúe la fertilidad es mejor para las mujeres.

"A todas las mujeres hay que evaluarles su fertilidad y entre más jóvenes se les haga será mejor ya que así pueden planear su vida reproductiva de mejor manera", señala el doctor Víctor Alfonso Batiza.

Quien también señala que una pareja ha intentado concebir sin éxito, no se debe buscar culpables si es el hombre o la mujer, "debemos buscar la causa y darle tratamiento, pero no buscar culpables".

Del mismo modo, señala que la infertilidad se trata de una enfermedad definida ya por la Organización Mundial de la Salud y este es un problema que sigue preocupando y es muy importante en las personas.

El doctor Jorge Michael Vergara señala que para acudir con un ginecólogo o especialista en reproducción no existe una edad establecida pero entre más pronto asista una mujer con un especialista es mejor.

Entre más rápido asistan las mujeres con un especialista podrán planear su vida de una mejor manera