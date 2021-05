Enanismo acondroplásico

El enanismo ocurre cuando una persona es baja de estatura debido a sus genes o una razón médica.

Síntomas:

Los grupos de defensa Little People of the World Organization (LPOTW) y Little People of America (LPA) la definen como una altura adulta de 4 pies y 10 pulgadas o menos, como resultado de una condición médica o genética.

Otros grupos extienden los criterios para ciertas formas de enanismo a 5 pies, pero la altura promedio de un adulto con enanismo es de 4 pies.

Tipos:

Hay dos categorías principales de enanismo: desproporcionado y proporcionado.

El enanismo desproporcionado se caracteriza por un torso de tamaño medio y brazos y piernas más cortos o un tronco acortado con extremidades más largas.

En el enanismo proporcionado, las partes del cuerpo están en proporción, pero acortadas.

Además de la baja estatura, el enanismo tiene muchos otros síntomas que pueden variar según el tipo que sea.

Hay aproximadamente 400 tipos de enanismo. Las causas del enanismo proporcionado incluyen trastornos metabólicos y hormonales como la deficiencia de la hormona del crecimiento.

Los tipos más comunes de enanismo, conocidos como displasias esqueléticas, son genéticos. Las displasias esqueléticas son condiciones de crecimiento óseo anormal que causan enanismo desproporcionado.

En el caso del enanismo acondroplástico, se trata de la forma más común de enanismo, que representa el 70% de los casos. Ocurre en aproximadamente uno de cada 26,000 a 40,000 bebés y es evidente al nacer.

Las personas con acondroplasia tienen un tronco relativamente largo y la parte superior de los brazos y las piernas acortada. Otras características de la acondroplasia incluyen:

Una cabeza grande con una frente prominente.

Un puente de la nariz aplanado

Mandíbula saliente

Dientes apiñados y desalineados

Curvatura hacia adelante de la columna lumbar

Piernas arqueadas

Pies planos, cortos y anchos

"Doble articulación"

Complicaciones:

El diagnóstico y el tratamiento temprano pueden ayudar a prevenir o disminuir algunos de los problemas asociados con el enanismo.

El enanismo desproporcionado provoca cambios en las extremidades, la espalda y el tamaño de la cabeza que podrían provocar complicaciones como las siguientes:

-Artritis

-Dolor de espalda o dificultad para respirar debido a la espalda encorvada o balanceada

-Piernas arqueadas

-Dientes apiñados

-Retraso en el desarrollo de las habilidades motoras

-Infecciones frecuentes del oído y posiblemente pérdida auditiva

-Hidrocefalia (líquido en el cerebro)

-Presión sobre la columna en la base del cráneo.

-Apnea del sueño

-Estenosis espinal, un estrechamiento de la columna que puede causar dolor o entumecimiento en las piernas.

-Aumento de peso que puede causar problemas de espalda.

Tratamientos:

El tratamiento del enanismo puede incluir cirugía, terapia física u administración de la hormona del crecimiento.