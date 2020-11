Un estudio demostró que los hombres podrían ser incluso mucho más emocionales que las mujeres

FERNANDO GUEVARA 17/11/2020

17/11/2020 12:18 hrs.

A lo largo del tiempo se ha creído que la mayoría de los hombres tienen un carácter duro y que prácticamente no tienen sentimientos, a diferencia de las mujeres, que se suelen percibir como como más tiernas y expresivas con sus sentimientos, es por eso que surge la pregunta, ¿en realidad los hombres no son emocionales?

Durante años ha perdurado el pensamiento de que los hombres no suelen mostrar sus sentimientos, quizá sea porque la sensibilidad muchas veces se relaciona con debilidad, y muchos hombres le temen a la idea de considerarse débiles.

Desde pequeños la sociedad enseña a los hombres que no deben llorar o mostrar sus emociones porque pueden ser mal vistos, sin embargo, eso no significa que los hombres no sean emocionales.

¿En realidad los hombres no son emocionales?

Para responder a esta interrogante, un estudio del Instituto de Investigación Psicológica de la compañía MindLab en Reino Unido realizó un estudio que fue llevado a cabo por neurólogos donde se demostró que los hombres podrían ser incluso mucho más emocionales que las mujeres, sin embargo, no lo demuestran.

El estudio se basó en hacer ver vídeos con alto contenido emocional a hombres y mujeres y así poder checar las respuestas emocionales en ellos y medirlas con electrodos.

Las mujeres declaraban que eran muchísimo más emocionales que lo que los resultados mostraron.

En los hombres fue al revés, declararon que eran muy poco emocionales pero las pruebas mostraron lo contrario.

Los hombres no demuestran sus sentimientos por presión social

"Los estereotipos de género sobre los hombres insensibles y mujeres emocionales se refuerzan con las interacciones sociales del mercado del día a día. Tendemos a simplificar o sobredimensionar las diferencias entre géneros, el estudio demuestra que los hombres sienten igual o hasta más que las mujeres, pero ellas lo expresan abiertamente, mientras que el hombre se siente cohibido de hacerlo debido a la presión social", declaró el neuropsicólogo David Lewis, quien estuvo al frente del proyecto.

En la prueba participaron 30 personas (15 hombres y 15 mujeres) se analizaron sus respuestas fisiológicas a través de electrodos puestos en sus dedos. Sus reacciones fueron categorizadas en: dichoso, divertido, emocionante y conmovedor.

Los hombres demostraron mayor carga emocional sobre los videos divertidos y emocionantes, además se encontró que responden dos veces más fuerte que las mujeres en sus niveles de emoción fisiológica cuando observaron imágenes conmovedoras.

La emoción fue máxima cuando observaron el video de un soldado regresando a casa después de la guerra y reuniéndose con su hija. Al final se les pidió que llenaran una encuesta indicando qué tanto se habían emocionado y contrario a todos los resultados científicos, los hombres dijeron que se habían emocionado poco y las mujeres afirmaron haber sentido mucho más de lo que se reflejó en las pruebas.

(Con información de Vix y semana)