En México sólo el 5.2% de la población acude a donar sangre

"Yo dono sangre desde que tengo 25 años, actualmente tengo 57, ya no me quedan muchos años para poder seguir donando, pero mientras me lo permitan lo seguiré haciendo. Empecé a donar sangre porque mi mamá estuvo mucho tiempo en el hospital, al principio donaba porque ella lo requería pero después que salió del hospital yo seguí acudiendo a donar sangre. Me di cuenta que hay mucha gente que necesita de estas donaciones y como sociedad debemos de buscar ayudar desinteresadamente a nuestro prójimo", señala García.