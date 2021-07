"Ellos no hablan de afecciones mentales por miedo a perder la hombría"

Cuando se habla de enfermedades mentales , los hombres no suelen comunicar que se sienten mal o tienen ciertos síntomas debido a los tabús existentes de que deben ser vigorosos y no quejarse de nada, explicó el especialista del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) , Benjamín Guerrero López .

El experto comentó para la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de la UNAM que muchos piensan que al pedir ayuda ponen en riesgo su "hombría" y eso debe cambiar.

La "hombría" como un obstáculo en la detección de enfermedades mentales en varones

Guerrero López explica que los hombres, en comparación con las mujeres, prefieren vivir las enfermedades mentales en silencio en lugar de hablar sobre lo que tienen por miedo a mostrar debilidad. El experto indica que en ellos, algunos de los padecimientos más frecuentes son déficit de atención, adicciones, parafilias sexuales y la esquizofrenia.

Este comportamiento de que no tienen nada y evitar hablar de sus sentimientos por sentirse rudos y fuertes dificulta la recepción de un tratamiento adecuado y, lo que complica todavía más todo es el hecho de que ellos se esconden en el alcoholismo, el uso de drogas y otras adicciones como el juego o los videojuegos, comenta López.

"Tomar alcohol siempre se ha asociado al género y es ´bien visto´, la sociedad ha normalizado que el emborracharse y beber es parte de la masculinidad", lamenta el especialista, quien agrega que ellos tienen un mayor riesgo de suicidio en comparación con las mujeres. "Los que tienen más riesgo de quitarse son los varones, ellos lo consuman", dice.

Otro problema es que no se acepta que las enfermedades mentales pueden darse en ambos sexos y esto no tiene nada que ver con ser fuerte o débil. Esto tiene que modificarse también, porque en palabras de Guerrero, tampoco se les da la importancia requerida y el padecimiento puede empeorar si no es tratado.

¿Cuáles son síntomas de alerta de enfermedades mentales?

Guerrero López señala que algunos signos de alerta en las enfermedades mentales son:

+ falta de interés en actividades que antes les apasionaban

+ aislamiento

+ cambios de actitud

"Se tiene que decir y aceptar lo que les está sucediendo y terminar con el estereotipo de que el varón debe ser vigoroso y no quejarse nunca. En las enfermedades mentales es un obstáculo para pedir ayuda y hay que terminar con dicha barrera social", concluyó el experto.

(Con información de la DGCS UNAM)