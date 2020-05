El truco para limpiar el piso sin esfuerzo

Que el polvo, la pelusa y los pelos ya no sean un problema durante la cuarentena

13/05/2020 15:37 hrs.

La cuarentena por Covid-19 ha hecho que pasemos más de un mes en nuestras casas y que generemos más suciedad de la que ocasionaríamos si no estuviera la pandemia.

Por otra parte, el coronavirus podría viajar en nuestros zapatos y con ello lo introduciríamos en nuestros hogares.

De acuerdo con el National Health Service (NHS) del Reino Unido, hay 3 formas principales en las que la ropa puede transmitir Covid-19:

+ Cuando más de 1 persona usa toallas o ropa de cama, los gérmenes se pueden propagar entre ellas

+ Cuando alguien manipula ropa sucia, puede propagar gérmenes en sus manos

+ Cuando se lava la ropa, los gérmenes se pueden propagar entre los artículos en el proceso de lavado

Sí, tu ropa también puede ser portadora del nuevo coronavirus, pero a diferencia de las prendas, los zapatos no se lavan regularmente y ahí radica el problema.

Ahora bien, si no has salido, no tienes este problema, pero sí podrías encontrar otras formas de contaminación como pelusas, pelos y polvo.

El truco que te ayudará a limpiar tu casa sin esfuerzo:

Tal vez el ingrediente más difícil de conseguir sea el aceite de almendras, pero de ahí en fuera, los demás puedes tenerlos en tu casa.

Necesitas:

+ 1 taza de té negro caliente

+ Aceite de almendras

+ 2 calcetines gruesos

+ Aspiradora

+ Trapeador

+ Cubeta

+ Agua

+ Jalador

Los primeros pasos son aspirar el piso y meter el calcetín en la base del jalador para limpiar el piso con él, así como si estuvieras trapeando. Llena la cubeta con el agua y el té negro y trapea el piso con la combinación. Déjalo secar.

Una vez que el piso esté limpio, cambia el calcetín y pon el otro en el jalador. Échale unas gotas de aceite de almendras y verás que tu piso queda resplandeciente.

¿Qué lugares de tu casa pueden ser más sucios que el baño?

1) La cocina: En palabras de la National Sanitation Foundation (NSF), las áreas donde se almacenan o preparan los alimentos tienen más bacterias y contaminación fecal que otros lugares en el hogar. De acuerdo con esta fundación, más del 75 por ciento de las esponjas y trapos para platos tienen Salmonella, E. coli y materia fecal.

2) Bolsa de maquillaje: Muchos médicos recomiendan reemplazar los cosméticos cada seis meses y tienen buenas razones para decirlo.

Los rincones, las grietas y las cuerdas de los aplicadores de maquillaje son sitios ideales para el crecimiento de gérmenes, especialmente si las personas llevan su bolsa de maquillaje fuera de casa. Dichos gérmenes pueden causar infecciones en la piel y los ojos.

3) Interruptores, manijas y perillas: ¿Quién diría que abrir una puerta o tocar el switch para apagar la luz podría ser foco de bacterias? La NSF informa que los interruptores de luz del baño, las manijas del refrigerador, las perillas de la estufa y las manijas del microondas son más sucias que el baño (¡Yuck!).

4) Baño: Tenía que estar, pero no es el sitio más sucio de la casa. Al ser el lugar en el que la gente defeca, orina y se baña, es normal que tenga bacterias.

Piénsalo: la humedad después de un baño caliente favorece a los microorganismos. Además, las toallas, los cepillos de dientes que están puestos en un vaso, las llaves... todo puede estar sucio...

5) La sala de estar y el estudio/oficina personal: Admítelo: has comido mientras trabajas, las moronas han caído en tu teclado y a veces no le has prestado atención. Pero eso no es todo... los controles remotos, teclados de computadora, teléfonos y tabletas a menudo son compartidos por múltiples miembros de la familia e invitados, por lo que están en contacto con mucha gente que no sabes si tiene la costumbre de lavarse las manos.