FERNANDO GUEVARA 24/11/2020

24/11/2020 13:12 hrs.

El cerebro es uno de los órganos principales del cuerpo humano ya que se encarga de controlar al sistema nervioso central. Aunque muchas veces no le damos el reconocimiento que se merece, es gracias a él que podemos realizar todas nuestras actividades del día a día y aunque suene difícil de creer, el cerebro del hombre envejece antes que el de las mujeres.

Además de lo anterior, un estudio publicado en la revista Journal of Alzheimer Disease reveló que el cerebro de las mujeres es significativamente más activo, en muchas áreas comparado con la actividad cerebral de los hombres.

¿El cerebro del hombre envejece antes que el de las mujeres?

Un nuevo estudio de la Washington University, liderado por Manu Goyal, señala que el cerebro de las mujeres es tres años más joven que el de los hombres con la misma edad cronológica. Al menos en términos metabólicos.

Estos hallazgos, fueron publicados en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences y podrían ser una pista de por qué las mujeres mostrarían una tendencia a permanecer en mejores condiciones mentales durante más tiempo, comparado con los hombres.

"Estamos empezando a entender cómo diversos factores relacionados con el sexo podrían afectar la trayectoria del envejecimiento cerebral y cómo podría influir la vulnerabilidad del cerebro a las enfermedades neurodegenerativas. El metabolismo cerebral podría ayudarnos a comprender algunas de las diferencias que vemos entre hombres y mujeres a medida que envejecen", señala Goyal.

Funcionamiento del cerebro

El cerebro funciona con azúcar, pero la forma en que el cerebro utiliza el azúcar cambia a medida que las personas crecen y envejecen. Los bebés y los niños usan parte de su combustible cerebral en un proceso llamado glucólisis aeróbica que sostiene el desarrollo y la maduración del cerebro. En adolescentes y adultos jóvenes, una parte considerable del azúcar en el cerebro también se dedica a la glucólisis aeróbica, pero la fracción disminuye de manera constante con la edad, y se estabiliza en cantidades muy bajas a partir de los 60 años.

Para el estudio elaborado por Goyal se analizaron 205 cerebros para descubrir cómo estos órganos utilizaban el azúcar.

Realización del estudio para descubrir cómo el cerebro utiliza el azúcar

Los participantes del estudio, con edades de entre 20 y 82 años, se sometieron a tomografías PET para medir el flujo de oxígeno y glucosa en sus cerebros. Para cada persona, los investigadores determinaron la fracción de azúcar vinculada con la glucólisis aeróbica en varias regiones del cerebro. Mediante un algoritmo de aprendizaje automático encontraron la relación entre la edad y el metabolismo cerebral.

Los resultados mostraron que la edad cerebral promedio de las mujeres era 3.8 años menor que la de los hombres.

"No es que el cerebro de los hombres envejezca más rápido, lo que ocurre es que, metabólicamente, comienza la edad adulta unos tres años antes que las mujeres, y eso persiste durante toda la vida. Esta podría ser la razón por las cuales las mujeres no experimentan tanto deterioro cognitivo en años posteriores debido a que sus cerebros son efectivamente más jóvenes", sentencia Goyal.

El cerebro del hombre envejece antes que el de las mujeres, de hecho es 3.8 años "más viejo" en edad cognitiva, según los investigadores, sin embargo, recuerda consultar siempre con un especialista para mantener en óptimas condiciones este órgano tan importante.

(Con información de: Men´s Health, Scielo y BBC)