Dormir "mal" daña los pulmones

Dormir es una de las actividades que más beneficios aportan a la salud. Cuando descansamos correctamente, además de proporcionarnos un gran placer, incrementamos nuestra creatividad, bajamos de peso, se mejora nuestra memoria, se reduce la depresión, estamos más sanos y protegemos nuestro corazón.

Ahora, un estudio realizado por la Universidad de Manchester revela que descansar por más de 11 horas o hacerlo por menos de cuatro, puede dañar los pulmones de las personas.

No es raro que la falta de sueño esté asociado con el daño a la salud.

"Como los trastornos del sueño también son comunes, no es sorprendente que muchas personas con enfermedad pulmonar obstructiva también sufran trastornos del sueño. Sin embargo, las personas con EPOC y las personas con asma tienen peor calidad del sueño y más problemas relacionados con el sueño en comparación con las personas con otros problemas de salud crónicos", menciona el Instructor Clínico y miembro de la División de Enfermedades Pulmonares, Alergia, Cuidados Críticos y Medicina del Sueño del Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio, Michael Ezzie.





En la investigación llevada a cabo por los científicos de la University of Manchester, se descubrió que las respuestas inflamatorias pulmonares se encuentran bajo control circadiano y se identificó un cambio en estos mecanismos que resulta en una ganancia de amplitud y falta de sincronía dentro del tejido fibrótico pulmonar. Siendo estos cambios el resultado de una infiltración de células mesenquimales, que es un tipo celular importante en la patogénesis de la fibrosis pulmonar.

"El reloj circadiano juega un papel esencial en el metabolismo energético y la inflamación. En contraste, la importancia del reloj en la patogénesis de la fibrosis sigue siendo poco explorada. Este estudio describe una alteración notable en la biología circadiana durante la fibrosis pulmonar, donde las estructuras alveolares relativamente arrítmicas ganan ritmicidad circadiana pero asincrónica debido a la infiltración de fibroblastos. La interrupción del reloj en estas células, que no están ampliamente implicadas en la fisiopatología circadiana, da como resultado un fenotipo profibrótico. La traducción de estos hallazgos en humanos reveló importantes factores de riesgo circadianos no reconocidos para la fibrosis pulmonar (duración del sueño, cronotipo y trabajo por turnos). Además, dirigirse a REVERBa reprimió la secreción de colágeno del tejido pulmonar fibrótico humano, haciendo de esta proteína un objetivo terapéutico prometedor", se puede leer en el artículo original, publicado en el Journal Proceedings of The National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Dormir poco te arruina el día y la salud. Procura acostarte a dormir todas las noches a la misma hora y levantarte a la misma hora cada mañana. Duerme en un ambiente oscuro, tranquilo y cómodo y procura hacer ejercicio diariamente. Esto te permitirá reposar de la mejor manera.

