Los expertos no saben qué los causa, pero un nervio en su cara está involucrado, creando un dolor intenso alrededor de uno de sus ojos. Es tan malo que la mayoría de la gente no puede quedarse quieta y, a menudo, camina durante un ataque. Los dolores de cabeza en racimo pueden ser más severos que una migraña, pero generalmente no duran tanto.

Estos son los dolores de cabeza menos comunes y afectan a menos de una de cada mil personas. Los hombres los obtienen más que las mujeres. Por lo general, comienza a tenerlos antes de los 30 años. Los dolores de cabeza en racimo pueden desaparecer por completo (esto se llama entrar en remisión) durante meses o años, pero pueden reaparecer sin previo aviso.

Da dolor de cabeza en racimo cuando se activa una vía nerviosa en la base de su cerebro. Esa señal parece provenir de una parte más profunda del cerebro llamada hipotálamo, hogar del "reloj biológico interno" que controla los ciclos de sueño y vigilia.

El nervio afectado, el nervio trigémino, es responsable de sensaciones como el calor o el dolor en la cara. Está cerca de tu ojo y se ramifica hacia tu frente, a lo largo de tu mejilla, bajando por tu mandíbula y por encima de tu oreja en el mismo lado.

Una afección cerebral, como un tumor o un aneurisma, no causará estos dolores de cabeza.