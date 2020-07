Dolor de estómago podría ser un síntoma de depresión

La Escuela de Medicina de Harvard señala que la conexión intestino-cerebro no es una broma y que el cerebro tiene un efecto directo sobre estómago e intestinos

ADRIÁN AGUIRRE 24/07/2020

24/07/2020 11:30 hrs.

¿Por qué nos duele el estómago? Una de las razones podría ser nuestro estado de ánimo. De acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Clinical Psychiatry, existe una relación entre los síntomas físicos y la depresión.

De hecho, la investigación sugiere que problemas como: dolores crónicos en articulaciones, extremidades y espalda, el cansancio, los cambios en el apetito y en la actividad psicomotora, los trastornos del sueño y los problemas gastrointestinales son a menudo síntomas de depresión.

Dolor de estómago: ¿uno de los síntomas de depresión?

La Escuela de Medicina de Harvard señala que la conexión intestino-cerebro no es ninguna broma y que el cerebro tiene un efecto directo sobre el estómago y los intestinos.

"Un cerebro con problemas puede enviar señales al intestino, del mismo modo que un intestino con problemas puede enviar señales al cerebro", explica dicha institución educativa

¿Qué significa esto? Los expertos de la Harvard Medical School mencionan que el malestar intestinal o estomacal de una persona puede ser el causante o el resultado de la ansiedad, el estrés o la depresión.

El dolor de estómago sí podría ser uno de los síntomas de depresión.

En la investigación publicada en The Journal of Clinical Psychiatry se puede leer lo siguiente:

"La depresión y el dolor físico tienen una conexión biológica más profunda que una simple causa y efecto; Los neurotransmisores que influyen tanto en el estado de ánimo como en el dolor son la serotonina y la noradrenalina. La desregulación de estos está relacionada tanto con la depresión como con el dolor"

¿Alguna vez has sentido "mariposas" en el estómago después de hacer algo estresante o haber tenido una discusión? La Anxiety and Depression Association of America recalca que los problemas estomacales también son uno de los síntomas más comunes de estrés y ansiedad.

