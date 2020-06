Nuevas investigaciones revelan que el dolor de espalda constante aumenta el riesgo de morir a edad temprana

El dolor de espalda es una de las principales causas de consulta de acuerdo al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), y es un problema que si se vuelve frecuente, puede causar muerte prematura.

Nuevas investigaciones descubrieron que las personas con dolor de espalda crónico tienen más posibilidades de morir a edad temprana.

Dolor de espalda, señal de muerte prematura

El dolor de espalda es un padecimiento que afecta aproximadamente a 700 millones de personas en el mundo y es una de las principales causas de incapacidad.

De acuerdo al Instituto Nacional de Artritis y enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel en Estados Unidos, el dolor de puede variar desde un dolor leve y constante hasta punzadas agudas repentinas que dificultan el movimiento.

Puede surgir de repente, con una caída o la levantar algo muy pesado. En muchos casos, empeora poco a poco.

El dolor crónico puede presentarse rápido o poco a poco, pero es de larga duración, generalmente más de tres meses.

Los expertos advierten que es un síntoma de un problema médico y cualquiera puede padecerlo, aunque hay factores que aumentan el riesgo, especialmente la edad.

Según un estudio realizado por la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Sidney en Australia, indica que las personas que padecen dolor de espalda crónico aumentan su probabilidad de muerte prematura en un 13%.

Para la investigación, se tomaron en cuenta los datos de 600 mil australianos en promedio quienes sufrían dolor de espalda y se determinó que la mayoría, tenía un riesgo mayor de morir.

¿Cómo saber que el dolor no es normal?

Paulo Ferreira, profesor asociado de la Universidad de Sidney, explica que el dolor de espalda nunca debe tomarse a la ligera.

Esta dolencia puede ser ocasionada por diversas causas, especialmente levantar cosas pesadas, espasmos, mala postura o lesiones, sin embargo, debe reconocerse como una comorbilidad importante que puede afectar la longevidad y la calidad de vida de manera importante.

El nuevo estudio indica que padecer este problema de forma frecuente podría ser síntoma de otro padecimiento. Es un indicador de mala salud, especialmente en personas mayores.

Además, los tratamientos más comunes a base de paracetamol y otros medicamentos antiinflamatorios no son realmente efectivos, ya que solo disfrazan el problema y suelen tener efectos secundarios.

Lo ideal es acudir al médico cuando el dolor dura más de tres meses para diagnosticar la causa y recibir el tratamiento adecuado.

Acude inmediatamente cuando el dolor es intenso y no mejora con el descanso, si se extiende a una o ambas piernas, especialmente debajo de la rodilla, si provoca debilidad, entumecimiento u hormigueo en una o ambas piernas o si está acompañado de pérdida de peso inexplicable.

Algunos pasos para ayudar a los pacientes a controlar el dolor de espalda es hacer ejercicio, llevar una alimentación adecuada y usar compresas calientes y frías en la zona.

No lo olvides, cualquier dolor que no se quita en varios días no es normal y podría ser síntoma de un problema de salud más grave. No lo ignores.

