Disco menstrual te permite tener sexo en tus días

Las toallas sanitarias y tampones parecen estar quedando atrás, ya que muchas mujeres en la actualidad prefieren la copa menstrual. Dentro de las copas también hay diferentes tipos, uno de ellos es el disco menstrual que es bastante diferente a la copa y además te permite tener sexo en tus días.

El disco menstrual se trata de un diseño mucho más plano que la copa menstrual, este se introduce hasta colocarse justo debajo del cérvix, la zona más profunda del canal vaginal. De ahí que, una vez puesto correctamente, no se note en absoluto.

El disco menstrual permite tener relaciones sexuales

El disco menstrual es una buena solución para mantener relaciones sexuales durante la menstruación. Esto no quiere decir que antes no se pudieran tener, pero este accesorio permite que no tengas ninguna fuga de sangre durante el proceso.

Tiene un grueso borde que evita que haya fuga de sangre. Además, su forma permite la penetración, ya que al igual que ocurre con el anillo anticonceptivo, el disco se coloca al fondo, adaptándose a las paredes vaginales, sin que se note.

Otra ventaja que te aporta este dispositivo, es que suelen tener una capacidad mayor que las copas, además, son aptos para más mujeres, como es el caso de aquellas que tienen el cuello del útero más corto de lo normal y que sienten molestias con la copa porque el enganche inferior les sobresale.

Las mujeres no suelen tener sexo durante su periodo menstrual

Un estudio conjunto de la plataforma Clue (app que ayuda a llevar el control de ciclo) y de Kinsey Institute reveló que solo el 15 por ciento de las mujeres menstruantes acostumbra a tener relaciones sexuales durante su regla.

Además, el 48 por ciento de esas mujeres encuestadas, dijo evitar todo contacto sexual con sus genitales esos días y el 41 por ciento reconocía centrarse en estimular a su pareja, en vez de a su propio placer.

Eso podría cambiar con el disco menstrual ya que como ya mencionamos, este dispositivo evita fugas de sangre a la hora de tener relaciones sexuales.

Es disco menstrual recomendable para mujeres con suelo pélvico debilitado

El disco menstrual es ideal para tener relaciones sexuales durante la menstruación pero también se recomienda en casos en donde el suelo pélvico se encuentra debilitado. Así como en casos de cuerpos con prolapso vaginal en grados leves, y con el cuello uterino muy corto.

¿Cómo funcionan los discos menstruales?

Los discos menstruales se doblan "pellizcándolos" por la mitad y se insertan en la vagina. Usando la misma dinámica que un tampón, solo debes empujarlo lo más profundo que puedas y después asegurarte de que el borde quede detrás de tu hueso púbico.

Colocarlos es sumamente fácil ya que su estructura es muy delgada y muchas mujeres reportan que el proceso es más fácil que con la copa menstrual.

Puedes tenerlo puesto durante 12 horas

Al igual que la copa menstrual, se puede llevar puesto durante 12 horas, su tiempo de vida es de hasta dos años y está fabricado en silicona de grado médico hipoalergénica.

Para retirar el disco menstrual lo único que debes hacer es tocar el borde y empujarlo hacia fuera con la punta de tus dedos.

