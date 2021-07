Diferencias entre el dolor de espalda y el dolor renal

De acuerdo con información de Healthline, poner mucha atención a los síntomas que se tienen puede ayudar a determinar cuál es el verdadero origen del dolor.

(Foto: Pexels)

La ubicación exacta de la molestia, el tipo y la severidad del dolor son distintas en cada caso, así que pueden ser la clave para saber si es un problema con los riñones o una lesión en la espalda. Toma nota.

Diferencias entre dolor de espalda y dolor renal

Tanto el dolor de espalda como el dolor renal causan molestias en la parte trasera del cuerpo, sin embargo, hay elementos que permiten diferenciar uno del otro.

Dolor renal

El dolor renal o de riñones, muchas veces es causado por una infección o por la presencia de cálculos renales, mejor conocidos como piedras en los riñones.

Al respecto, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, señala que el dolor es agudo no solo en la espalda, también al lado, en la parte baja del abdomen y la ingle.

(Foto: Pexels)

Esta molestia es intensa y constante, no empeora con el movimiento ni desaparece con la toma de medicamentos como analgésicos. En caso de que sea un cálculo, el dolor puede variar a medida que la piedra se mueve, es decir, viene en oleadas. Si se trata de una infección, el dolor puede ser algo más leve.

Lo más importante es poner atención a otros síntomas que acompañan al dolor por infección renal o las piedras, como:

-Fiebre y escalofríos

-Náuseas y vómitos

-Orina oscura y turbia

-Dolor al orinar

-Necesidad constante de orinar

-Sangre en la orina, de color rosado, rojo o café (hematuria)

-Incapacidad de orinar o solo hacer una pequeña cantidad

(Foto: Pixabay)

Dolor de espalda

El dolor de espalda es muy común y generalmente, surge como consecuencia de lesiones en los músculos, huesos o nervios de la zona.

Se caracteriza principalmente porque ocurre en cualquier zona de la espalda, aunque muchas veces, se encuentra en la espalda baja, cerca de los glúteos. Si es un dolor muscular puede ser leve y afectar solo la espalda, pero si hay problemas con un nervio, la sensación de molestia es aguda y puede recorrer desde la parte baja de la espalda hasta las pantorrillas o incluso los pies.

(Foto: Pexels)

El dolor muscular de espalda puede afectar uno o ambos lados, en cambio el dolor por un nervio, afecta solo un lado.

Dependiendo de la cantidad de tiempo que se haya padecido la molestia, el dolor de espalda se puede clasificar como agudo o crónico (más de tres meses); subagudo (seis semanas a tres meses) o agudo (días a semanas).

Una de las principales características del dolor de espalda es que puede empeorar con ciertos movimientos o al estar de pie o sentado mucho tiempo. Mejora si se cambia de posición o si se hace una caminata suave.

(Foto: Pexels)

El dolor de espalda puede acompañarse de síntomas como:

-Hinchazón y sensibilidad al tacto

-Espasmos musculares en el área del dolor

-Entumecimiento y debilidad en una o ambas piernas

Ahora que ya conoces las diferencias entre el dolor de espalda y el dolor renal, es importante que acudas con el médico para que haga una valoración y te recomiende el mejor tratamiento. Evita automedicarte y sigue al pie de la letra los consejos del experto.

(Con información de Healthline, NIH y Mejor con Salud)