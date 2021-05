Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

En el 2016, Misael además fue diagnosticado con esclerosis múltiple después de vivir tres años con señales de la enfermedad. Yo ya tenía tres años con síntomas, pero acudía con mi médico y me decía que no tenía nada y solo me mandaba vitaminas. Estuve 3 años con adormecimiento y hormigueo en algunas partes del cuerpo hasta que llegué al Centro Médico y en 3 días me dijeron que tenía esclerosis múltiple. Entré en shock porque no era algo que esperara”.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

El doctor Erwin Chiquete Anaya, médico internista y neurólogo, con doctorado en Biología Molecular en Medicina y que actualmente da consultas en el hospital Médica Sur en la Ciudad de México, explicó a SuMédico que la esclerosis múltiple es el resultado del ataque autoinmune al sistema nervioso central, específicamente a la mielina (es la sustancia que envuelve y protege los axones de ciertas células nerviosas y cuya función principal es la de aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso) y a otros componentes del sistema nervioso central como son las neuronas y los axones, que son prolongaciones neuronales.

“Una enfermedad autoinmune es una enfermedad en la que las defensas se confunden y en lugar de atacar lo ajeno como puede ser una bacteria, un virus o un cáncer, empieza a atacar lo propio y lo normal y empieza a ver una enfermedad”, explicó el doctor Chaquete.

Al afectar a las neuronas y a la mielina empieza a ver una disminución continuada de las funciones del sistema nervioso. Entre sus manifestaciones más comunes se encuentran: disfunción motriz, alteraciones visuales, debilidad en extremidades, fatiga constante, problemas vesicales e intestinales y pérdida de sensibilidad. La gravedad de los síntomas varían en cada persona.

“Al ser una enfermedad degenerativa no se puede curar, sin embargo, con un tratamiento adecuado una persona puede vivir una vida normal y su esperanza de vida no se reduce”, dijo Chiquete.

Cada último miércoles del mes de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una efeméride impulsada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple para concienciar a la población sobre esta enfermedad, además se busca romper las barreras sociales que afectan a las personas que padecen esclerosis múltiple, ya que en la mayoría de los casos puede generar algún grado de discapacidad.

En México alrededor de 20 mil personas padecen de esclerosis múltiple

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en México alrededor de 20 mil personas padecen esclerosis múltiple, enfermedad que se presenta con hormigueo, falta de sensibilidad, dificultad de equilibrio, temblor involuntario, rigidez y espasticidad (músculos tensos y rígidos).

El Consejo Mexicano de Neurología estima que 40 por ciento de los individuos afectados por la enfermedad no se diagnostican a tiempo.

Según datos de la Gaceta Médica en el mundo padecen esclerosis múltiple unos 2.5 millones de personas.

Los síntomas con los que inició Misael fueron pérdida de movilidad en las manos, especialmente en tres dedos de la mano derecha, “Estaba 2 semanas así y me recuperaba y después de tiempo los malestares volvían”.

Relata que no se había dado cuenta que también tenía dificultad para caminar hasta que le hicieron pruebas médicas.

“Hasta que me hicieron pruebas me di cuenta que yo perdía el equilibrio, no me había percatado que me costaba caminar hasta que realicé pruebas físicas”, dice Misael.

Se desconoce la razón de la enfermedad

El doctor Chiquete indica que no se sabe por qué se da la esclerosis múltiple, pero sí se sabe que puede ser causada por una combinación entre predisposición genética y el medio ambiente. De igual forma dice que es probable que existan otros factores que aún se desconocen que podrían provocar la enfermedad.

La enfermedad puede ser diagnosticada con base en el historial del paciente, con una imagen de resonancia magnética o con hallazgos en el líquido cefalorraquídeo.

Se presenta con mayor frecuencia en personas de raza blanca, con predominio en el sexo femenino (dos mujeres por cada hombre afectado) y en edades entre los 20 y 40 años con un mayor pico alrededor de los 30 años de edad.

A pesar de la adversidad Misael no se rindió

“Después de que me diagnosticaron estuve 2 o 3 meses en depresión y luego decidí ir a rehabilitación. Hablé con mi neuróloga y me mando a fisioterapia y fue cuando empecé a ver un gran cambio, el ver un cambio físico, repercutió en un cambio anímico, entre más avance veía, mejor me sentía”, dijo Misael.

Misael relata que pensó que la rehabilitación sería un proceso fácil, pero tardó alrededor de 3 años en recuperar la motora fina, es decir, la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos.

Fue la fisioterapia lo que lo llevó al deporte de alto rendimiento

A Misael siempre le gustó el deporte, pero lo practicaba solo como hobbie; a partir de que fue diagnosticado con esclerosis múltiple y decidió ir a terapia empezó a dedicar más tiempo al deporte.

“Yo prefería trabajar que hacer deporte, pero ante la incapacidad, cuando no tenía nada que hacer, me decidí a meterme de lleno al deporte, me metí a investigar y me metí a un deporte que se llama goalball que es como balonmano pero para ciegos, me gustaba mucho y fue así como me metí de lleno al deporte”.

El tiro con arco para ciegos solo lo practicaban dos personas en México

En el 2018 salió subcampeón nacional con su equipo, pero no fue seleccionado nacional y entonces le llamó la atención el tiro con arco para ciegos, deporte que en ese entonces solo practicaban dos personas en el país.

“En el 2019 hubo un campeonato nacional donde representé a la UNAM y ellos me dieron un arco y mi entrenador las flechas y quedé campeón y así fue como empezó todo mi camino en el tiro con arco”, dice Misael.

Actualmente Misael es bicampeón nacional y subcampeón panamericano en tiro con arco para ciegos y en septiembre representará a México en el mundial de la especialidad en Estados Unidos.

Quiere competir contra personas que no tienen discapacidad

Misael sueña en grande y tiene como meta traer una medalla del mundial, además quiere hacer el proceso selectivo para los juegos centroamericanos donde competiría contra personas que no tienen discapacidad.

“Es un reto personal que quiero probar, pero no solo quiero ir a competir, quiero ganarme un lugar para ir a los centroamericanos”, asegura Misael.

A pesar de que la esclerosis múltiple ha representado un gran reto en la vida de Misael, asegura que tiene más de un año que no tiene recaídas y actualmente tiene bien controlada la enfermedad. “Me siento bien porque logré llegar hasta el punto donde quería estar, ahora me siento pleno conmigo mismo”.

Sin duda la historia de Misael nos hace darnos cuenta que el único límite para salir adelante eres tú mismo.

