Desde la zona roja: "si no existiera coronavirus, seguro sería dengue"

Cinco entidades son las más afectadas por el dengue y concentran el 62% del total de casos en el país: Jalisco, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí y Tabasco.

26/08/2020 05:40 hrs.

Cada día 26 de agosto se celebra el "Día Internacional contra el Dengue" que tiene como objetivo fomentar la reflexión y dar a conocer cómo puede prevenirse la enfermedad que se presenta principalmente en zonas o países de clima tropical.

En ese sentido, el informe "Panorama Epidemiológico de Dengue 2020", una publicación por Semana Epidemiológica a cargo de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, develaba que para el mes de marzo de 2020 y pese a covid, el dengue golpeaba al país de forma importante pues los casos se habían multiplicado respecto al año anterior.

El incremento de casos de dengue representaba un 104% más comparado con la cifra registrada en 2019, cuando se habían contabilizado 711 casos, sin embargo la información más reciente de la Semana Epidemiológica 33 con corte al 20 de agosto de 2020 muestra un descenso de casos en el país:

Entidades con más casos de dengue en México. El reporte también revela que son cinco las entidades del país más afectadas por el dengue y que concentran el 62% del total de casos en el país: Jalisco, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí y Tabasco.

Día Internacional del Dengue: casos de dengue en el mundo

Conforme el panorama mundial de la enfermedad, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revelan que más del 70% de la carga de morbilidad por dengue se concentra en Asia Sudoriental y en el Pacífico Occidental, aunque en los últimos años, la incidencia y la gravedad de la enfermedad han aumentado rápidamente en Latinoamérica y el Caribe:

"En las regiones de África y el Mediterráneo Oriental también se han registrado más brotes de dengue en los últimos 10 años. Desde 2010, también se ha notificado la transmisión indígena del dengue en Europa".

La OMS además indica que según una estimación reciente, se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año en el mundo, de los cuales 96 millones se manifiestan clínicamente, independientemente de la gravedad con la que se desarrolla la enfermedad y cita otro estudio publicado por PLOS Neglected Tropical Diseases que da una aproximación del número de personas en el mundo que estarían en riesgo de infección:

"En otro estudio sobre la prevalencia del dengue se estima que 3900 millones de personas, de 28 países, están en riesgo de infección por los virus del dengue".

La OMS indica que factores como la urbanización, los movimientos rápidos de personas y bienes, la falta de personal capacitado o las condiciones climáticas familiares han contribuido al aumento mundial del dengue.

En zona roja: atender el dengue desde Tabasco y en tiempos de pandemia

Conforme información de la OMS, el dengue es una infección vírica que se transmite por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Hay cuatro serotipos del virus del dengue: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4.

El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el mundo, particularmente en zonas urbanas y semiurbanas.

En entrevista para SuMédico, el doctor Jesús Ruíz Macossay comparte su experiencia en la atención de pacientes con dengue en una de las "zonas rojas", que son las principales zonas endémicas del dengue en México.

Actualmente, Ruiz Macossay es coordinador del Servicio de Medicina Crítica en el Hospital de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" en Villahermosa, Tabasco, y explica que la producida por el virus del dengue o "fiebre por dengue" pertenece a un grupo de infecciones que se conocen como infecciones transmitidas por vector:

"Hay mucho dengue en la zona de Tabasco, Chiapas, Campeche, Sinaloa, Colima, Nayarit, Veracruz, Guerrero y Chiapas, también zonas pantanosas. Aunque recientemente se han presentado casos en Xochimilco y Guadalajara, lo cual demuestra que el mosquito sí ha podido proliferar por el agua y en zonas altas".

Acerca del dengue como enfermedad transmitida por vector, el especialista explica:

"Se trata de vectores que son típicos de las zonas tropicales y que en México se han extendido, ahora se han reportado pacientes con enfermedad febril en zonas que no se consideraban endémicas y es muy importante saberlo pues actualmente hay una coexistencia de esta enfermedad con covid-19".

El también especialista en Medicina Interna y experto en zika, dengue y chicongunya explica que el virus del dengue es transmitido por dos géneros de mosquitos: Aedes aegypti o Aedes albopictus que son endémicos en todas las zonas tropicales y que además pueden transmitir también zika, chikungunya y hasta la fiebre amarilla.

Síntomas principales del dengue, "no es una fiebre cualquiera"

La OMS explica que los síntomas aparecen 3–14 días (promedio de 4–7 días) después de la picadura infectiva y Ruíz Macossay detalla que es durante los primeros cuatro días cuando se dificulta diferenciar entre una virosis por dengue y una virosis por otra enfermedad febril, en esos primeros cuatro días la fiebre es más intensa, además pueden presentarse:

- Dolor de cabeza

- Dolor en músculos y globos oculares

- Náuseas

- Agrandamiento de ganglios linfáticos

- Sarpullido

- Dolor generalizado en el cuerpo.

En casos de dengue, todos van a tener fiebre, en covid, no

El doctor Ruíz Macossay aclara que a diferencia de los síntomas de covid-19, en los casos de dengue es difícil que se presente diarrea intensa o tos, aunque pueden presentarse de forma atípica pues no son síntomas de dengue comunes.

Para el diagnóstico diferencial se deben considerar los primeros cuatro días de la enfermedad pues el virus del dengue tiene una evolución más o menos típica durante ese período que es la primera fase y se conoce como fase de infección:

"El primer síntoma en aparecer es la fiebre muy intensa que puede cinco días máximo. En esta fase, aparece otro signo característico: la baja de las plaquetas que puede producir petequia, hemorragias en la piel o hemorragias en los ojos".

Posteriormente ya sin fiebre, se pueden presentar algunas complicaciones de la enfermedad como el síndrome de choque por dengue, hemorragia o la falla orgánica múltiple por dengue, los anteriores como una consecuencia de la baja de las plaquetas producida por la enfermedad.

Así, si se presenta fiebre muy alta por más de cinco días, tos, diarrea persistente, falta de aire o de oxigenación se tendría que sospechar de otras enfermedades y no de dengue:

"Ahora que ha aparecido el coronavirus el problema que hemos tenido es el de los primeros días con fiebre, pero en el dengue, más del 95% de las personas tienen fiebre alta y en los casos de covid no todos los pacientes tienen fiebre, los que la tienen son aquellos que manifiestan la enfermedad de forma severa, aunque muchos pasan si tener manifestación clínica alguna".

Dengue: factores de riesgo

El factor de riesgo principal es la presencia del mosquito, viajar a zonas endémicas, es decir, zonas donde existe más alta población de mosquitos que son las zonas tropicales:

"El mosquito elegante o mosquito casero casi siempre está en el hogar y crea su evolución larvaria en pequeños contenidos de agua almacenada. Se pide que no se acumule agua durante las lluvias en los hogares, lo cual incluye a los floreros, plantas ornamentales, fuentes el uso o no uso de repelentes".

Por otro lado, son tres los factores de los cuales dependerá la gravedad con la que se desarrollará la enfermedad, según información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):

- Del huésped: edad, estado nutricional, factores genéticos e inmunológicos.

- Del virus: serotipo y virulencia de la cepa.

- Epidemiológicos: vector de transmisión e intervalo entre las infecciones.

Migrantes viajan infectados en "La Bestia"

"Algunos de los pacientes que llegan como migrantes indocumentados con el objetivo de cruzar la frontera mexicana hacia Estados Unidos, son infectados con dengue pues los puntos de acceso a la ruta de La Bestia desde la frontera sur mexicana, son también puntos que habitan los mosquitos transmisores del dengue", relata Jesús Ruíz Macossay, médico especialista en dengue en Tabasco.

Tabasco es ruta del también conocido como "tren de la muerte" y entidad considerada como "zona roja" por tener una cantidad importante de casos de dengue, además, los mosquitos también habitan los países vecinos del sur por lo cual, algunos migrantes viajan infectados en el tren o transportan a los mosquitos aunque el doctor también comenta:

"Lo atribuyo más a la velocidad con la que las personas nos movemos; al movimiento de las masas. Cuando hay muchos casos en países los países vecinos del sur, habrá más casos en México porque una frontera no lo es para los mosquitos".

El "tren de la muerte" nombra en realidad a una red de trenes de carga que transportan diversos materiales e insumos como combustibles a través de las vías férreas mexicanas, sin embargo, durante años, migrantes de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y también de México lo han utilizado como un medio de transporte para llegar a Estados Unidos sin importar los peligros que implica.

Desde otros continentes: turistas con dengue grave

Otros casos que comparte el doctor son los de los turistas que viajan para conocer las playas o sitios recreativos de Tabasco:

"Tampoco es raro tener pacientes con dengue que vienen como turistas, sobre todo europeos, recuerdo el caso de un paciente francés al cual se le realizó un diagnóstico rápido para detectar dengue y al resultar positivo a la enfermedad reaccionó sorprendido y me decía que le resultaba extraño por los síntomas que presentaba y su sistema de salud que tiene la responsabilidad informar los casos de dengue. Pero no adquirió el dengue en México, venía enfermo desde su país".

Otro caso que comparte el médico es el de una pareja de turistas venezolanos que fueron afectados gravemente por la enfermedad pues el hombre desarrolló choque por dengue y tuvo síndrome de fuga capilar:

"Se recuperaron, pero ambos miembros de la pareja presentaron dengue grave adquirido durante su visita a los destinos turísticos aquí en Tabasco, por ello es importante usar repelentes. Afortunadamente pudimos hacer algo por los dos".

Sin temor al dengue: ¿acostumbrarse a la enfermedad?

A diferencia de aquellas zonas que no son endémicas el doctor cuenta una diferencia inesperada en las personas que adquieren la enfermedad y que viven en la entidad:

"En poblaciones como Tabasco, un medio donde el dengue es común, los pacientes ya no se asustan por la enfermedad, toman solamente paracetamol, mientras que el temor de los turistas, principalmente los que vienen de otro país, es mucho porque se preocupan del tiempo que puede durar la fiebre producida por el dengue: pasar 24, 48 horas o más enfermos y en país ajeno. La forma en que se presenta la enfermedad en los distintos pacientes puede ser igual, pero los extranjeros se preocupan más; algunas embajadas les sugieren tomar vitamina B6 y usar repelentes antes de visitar los lugares que habitan estos mosquitos".

"Si no existiera el coronavirus, seguro sería dengue" La actual coexistencia de enfermedades

La coexistencia de dengue y covid representa un riesgo mayor; al tener un dengue hemorrágico, no se recomienda el uso de anticoagulantes pues dificultaría el tratamiento de covid y pone en riesgo la vida de las personas, aunque Ruíz dice que sí se considera algo importante:

"Se le está dando mucha importancia al tema de covid, hemos tenido casos de coexistencia de coronavirus con dengue lo cual genera un problema muy serio, un paciente con enfermedad febril y prueba de covid positiva, es un caso serio".

Ruíz dice que, si no hubiera coronavirus, pero sí la presencia de síntomas febriles, en Tabasco estarían pensando en el dengue de esa zona y no en covid. Por ello, diferenciar los síntomas de ambas enfermedades es particularmente retador en las zonas endémicas de dengue, pues no solamente es pensar en fiebre, es también pensar en pruebas específicas:

"Es un poco de terror porque ahora estamos pensando que con el advenimiento de las lluvias habrá más preocupación por los síntomas compartidos de las enfermedades, aunque seguramente tendremos más claridad conforme disminuyan los casos de SARS-CoV-2".

Por lo anterior, Ruíz sugiere que se realicen análisis de sangre específicamente la biometría hemática que permite identificar si los pacientes presentan tendencia a la baja de glóbulos blancos y las plaquetas, lo cual no se presenta en covid-19:

"Puede haber cierto grado de disminución de los leucocitos o las plaquetas en casos de covid-19 pero no es grave. Es muy importante realizar este análisis de sangre porque cuando se trata del nuevo coronavirus se utilizan medicamentos antiinflamatorios o el uso de esteroides como cortisona y sus derivados, además del uso de anticoagulantes para evitar efectos trombóticos, pero si se trata de dengue, el riesgo es que se convierta en un dengue hemorrágico o un dengue más grave".

Época de lluvias, favorable para la coexistencia de dengue y covid

Otro factor para considerar es el de las lluvias y el doctor refiere que durante la época de lluvias que actualmente cursan algunos estados de México puede favorecerse la coexistencia de dengue y covid-19; en ambos casos puede presentarse fiebre:

"El mayor número de casos se da en temporada de lluvias que es cuando ocurre la proliferación de mosquitos, en Tabasco es común que existan casos todo el año y los repuntes ocurren en las temporadas de lluvias".





Ruiz Macossay refiere que la fiebre por dengue es una enfermedad típicamente febril, por lo cual para sospechar de dengue se tendrá que pensar en fiebre, pero no una fiebre cualquiera:

"La fiebre por virus del dengue es una fiebre muy intensa, muy alta que afecta prácticamente todos los músculos del cuerpo y músculos extraoculares que es un dato importante para definir si se tiene dengue, en relación con otras enfermedades febriles, por ejemplo, ahorita que estamos con lo de coronavirus".

¿Dengue, zika o chikungunya?

En el diagnóstico del dengue también sería importante diferenciar de chikungunya pues, aunque no se han visto muchos casos en México, también puede coexistir, aunque la fiebre en esta enfermedad sí puede durar más de nueve días, asegura el especialista:

"En estos casos se realizan pruebas para diferenciar los anticuerpos de ambas enfermedades".

También es importante hacer el diagnóstico diferencial con zika que no genera fiebre tan intensa, pero genera eritema de la piel que desaparece rápidamente y representa un riesgo mayor durante el embarazo por el riesgo de suscitar microcefalias, advierte también el especialista.

Una enfermedad "democrática"

La OMS explica que el dengue es una enfermedad similar a la gripe que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos y al respecto, Ruíz refiere que se trata de una enfermedad "muy democrática" en el sentido de que no se presenta más o menos frecuencia en adultos o niños, es decir, no existen grupos de riesgo como en el caso de coronavirus:

"El dengue puede ser muy cosmopolita, afecta todos los grupos de edad, pero es más severo en las mujeres embarazadas que cursan el segundo o tercer trimestre del embarazo, pues hay mayor riesgo de síndrome de choque por dengue, dengue grave o incluso dengue hemorrágico. No hay un grupo etario característico para el dengue como en coronavirus que afecta más a personas mayores o con comorbilidades".

Prevención individual, familiar y estrategias en el hogar

Ruíz advierte que el médico siempre debe tener el juicio para el diagnóstico claro, oportuno, y evitar la automedicación:

"Todo mundo toma antiparasitarios o aspirinas ante la presencia de una hemorragia. Incluso ante los primeros síntomas, la automedicación es un riesgo grave".

El especialista brinda las siguientes recomendaciones para prevenir el dengue:

- Usar mosquiteros

- Utilizar repelentes en zonas con grandes cantidades de mosquitos

- Usar repelentes en los sitios con cuerpos de agua como lagunas o arroyos

- Acudir siempre al médico ante cualquier síntoma

- Cambiar frecuentemente el agua o no tener depósitos de agua como neumáticos que muchas personas conservan

- Fumigación para la disminución del volumen de mosquitos (debe realizarse casa por casa).

A nivel familiar... La persona en la familia que tiene dengue debe ser aislado para que no lo pique un mosquito y pique a otra persona, también para que no vuelva a picar a otra persona que no lo tenía como dice Ruíz:

"El infectado debe estar en un mosquitero o "pabellones" los cuales han sido ancestralmente un medio de control de mosquito que ha caído en desuso pero que sigue siendo efectivo".

¿Existe un tratamiento efectivo para el dengue?

La OMS aclara que no hay tratamiento específico para dengue o dengue grave, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%.

En ese sentido el especialista explica que solamente se utilizan medicamentos para disminuir los síntomas:

"Solamente se manejan los cuadros febriles con medicamentos que disminuyen los síntomas, suele indicarse paracetamol que es el tratamiento febril, pero en el caso de dengue hemorrágico el paciente tiene que acudir a un hospital para que se monitoree la cantidad de plaquetas en sangre. Ante cualquier síntoma, lo primero es consultar con un especialista".

Primordial vigilar los casos en la región

Finalmente, Jesús Ruíz Macossay expresa que, en el contexto actual de la pandemia, tanto el dengue como el coronavirus son dos enfermedades febriles para tomar en cuenta por médicos y población en general: