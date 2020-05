Descubren cómo el estrés puede causarnos úlceras en el estómago

Se creía que el estrés solo podía empeorar los síntomas de úlceras en el estómago, pero ahora se comprobó que también pueden causarlas

SUSANA CARRASCO

21/05/2020 12:07 hrs.

Las úlceras en el estómago son causadas principalmente por una bacteria llamada Helicobacter pylori y aunque se pensaba que el estrés solo podía empeorar los síntomas, un nuevo estudio revela que también puede originarlas.

Neurocientíficos del Instituto del Cerebro de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, encontraron las vías neuronales que conectan el cerebro con el estómago, proporcionando un mecanismo biológico para explicar cómo el estrés puede causar úlceras.

Estrés puede causar úlceras

La nueva investigación que explora la interacción intestino-cerebro, se publicó en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y resalta cómo el cerebro puede influir en el desarrollo de problemas de salud, como las úlceras en el estómago.

Una úlcera estomacal o péptica es una llaga en la mucosa que recubre el estómago o el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado y de acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., el síntoma más común es un ardor en el estómago que suele aparecer entre comidas o durante la noche, puede durar minutos u horas e incluso, desaparecer por varios días.

Estudios anteriores ya habían demostrados que el sistema nervioso central utiliza señales ambientales y experiencias pasadas para generar respuestas anticipatorias que promueven una digestión eficiente, por lo que es bien sabido que el estrés suele acompañarse con un aumento en las tasas de mortalidad por úlceras estomacales.

Sin embargo, con el nuevo estudio, los investigadores se dieron a la tarea de encontrar las regiones cerebrales que controlan el intestino.

Para ello, utilizaron una cepa de virus de la rabia que ayudara a rastrear las conexiones del cerebro al estómago.

El virus fue inyectado en el estómago de un ratón y los científicos notaron que el rastreador viral regresó al cerebro saltando de neurona a neurona, usando el mismo truco que el virus de la rabia usa para infiltrarse en el cerebro después de entrar al cuerpo por medio de una mordedura o un rasguño.

Con este procedimiento, pudieron observar que el estómago envía información sensorial a la corteza cerebral, que envía instrucciones de vuelta al intestino.

"Esto significa que nuestros instintos se construyen no solo a partir de señales derivadas del estómago, sino también de todas las otras influencias en el cerebro, como las experiencias pasadas y el conocimiento contextual", explica Peter Strick, director científico del Brain Institute y presidente de neurobiología en la Universidad de Pittsburgh.

En contraste, descubrieron también que las áreas del cerebro encargadas de las emociones de lucha o huida, que se activan cuando estamos estresados, se remontan principalmente desde el estómago hacia la corteza motora primaria, que es la zona que ejerce el control sobre los músculos que mueven el cuerpo.

Con estos hallazgos, los investigadores señalan que aunque la bacteria Helicobacter pylori desencadena la formación de úlceras, las señales que envían algunas regiones del cerebro podrían influir en el crecimiento de la bacteria, porque ajustan las secreciones gástricas para que el estómago facilite su presencia y reproducción.

Saber que el cerebro sí ejerce un control físico sobre el intestino le brinda a los médicos una nueva forma de abordar los problemas del sistema digestivo.

"Nuestros resultados proporcionan objetivos corticales que serán críticos para el desarrollo de nuevas terapias basadas en el cerebro que podrían ser útiles para nuestros pacientes", concluyen los investigadores.

Ahora que ya sabes que el estrés sí puede causar úlceras en el estómago, es momento de tomar el control de tus emociones y hacer un esfuerzo por incorporar hábitos que disminuyan la tensión, como el ejercicio físico, la meditación o un nuevo hobbie.

(Con información de Infosalus)