El terminar una relación amorosa puede ser muy doloroso tanto para hombres como para mujeres

FERNANDO GUEVARA

FERNANDO GUEVARA 20/10/2020

20/10/2020 16:35 hrs.

Nunca es fácil superar un rompimiento con tu pareja, ya que los recuerdos y momentos que pasaron juntos quedarán por siempre en tu memoria, es por eso que es importante saber cuánto tiempo necesitas para superar una ruptura amorosa, ya que esto no pasa de la noche a la mañana y requiere un tiempo de duelo.

¿Cuánto tiempo necesitas para superar una ruptura amorosa?

De acuerdo a un estudio llevado a cabo por la Universidad de Binghamton, en Nueva York y la Universidad College en London, para curar las heridas de una ruptura amorosa necesitarás entre seis meses y dos años.

Pese a que esta investigación reconoce que son muchas variables las que influyen en la superación de una ruptura amorosa, ya que el dolor no es el mismo en todas las personas y hay quienes nunca llegan a superar el final de una relación, el grupo de investigadores ha determinado que, en teoría, no se necesitan más de dos años para superar a tu ex.

Las mujeres sufren más pero se recuperan antes

El estudio, revela que aunque las mujeres sufren un mayor impacto emocional y físico tras la ruptura, por norma general, tienden a recuperarse antes que los hombres.

Los hombres tardan más tiempo en superar una ruptura

A los hombres les costará más tiempo superar la ruptura, pese a no sufrir tanto como las mujeres. La mayoría de los hombres llegarán a rehacer su vida heridos todavía por la ruptura de su anterior relación amorosa, señala el estudio.

¿Qué consecuencias suele generar una ruptura sentimental en el plano anímico?

Destacan habitualmente estados como depresión, ansiedad, baja autoestima o ira. En lo que respecta al apartado físico, una ruptura sentimental puede desencadenar en cuadros de pánico, alteraciones de peso, náuseas y una reducción importante en el número de defensas del organismo.

Distintas etapas a superar

El estudio revela que la superación de las rupturas amorosas está compuesta de distintas etapas a superar:

-Primera etapa: el fin de la relación provoca un estado inicial de desorientación, que girará en torno al pánico y el desconcierto, que desarrollará problemas para encontrar el apetito y conciliar el sueño.

-La segunda etapa la del dolor: es el momento en el que se llega al sentimiento de tristeza profunda porque se empieza a asimilar que no volverás a estar junto a tu ex pareja.

-Tercera la etapa de reflexión: se trata de una época en la que la pareja "pone en una balanza" las cosas mal hechas por cada uno con el objetivo de entender por qué ha fallado la relación.

-Cuarta etapa, de asimilación: tal vez la más importante, en la que se empieza a comprender que hay vida más allá de tu ex pareja. Esto deriva en ganas de conocer a gente nueva y, finalmente, en sentir que se ha podido rehacer la vida de nuevo.

Stepehen Gullo y Connie Church, doctores encargados de elaborar este estudio revelan que es importante no obsesionarse con superar rápidamente estas etapas, ya que cada persona lleva el dolor de manera diferente.

¿Cuánto tiempo necesitas para superar una ruptura amorosa? De seis meses a dos años señalan los expertos, sin embargo debes de estar tranquilo y llevar el duelo a tu manera, muchas veces será difícil y desesperante pero recuerda que todo pasa y todo cambia y lo mejor es darle tiempo al tiempo.

(Con información de: Cadena Ser)