¿Cuántas veces debo comer si tengo diabetes?

Se planifican conforme los medicamentos y uso de insulina.

Los horarios de comida para diabetes son básicos y de gran importancia en el tratamiento de los pacientes con la enfermedad, pues estos se planean conforme los medicamentos para la diabetes o las inyecciones de insulina para evitar variaciones peligrosas en los niveles de glucosa en sangre como la hipoglucemia (azúcar baja) o la hiperglucemia (azúcar alta).

Al respecto, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), aclara que tener diabetes no significa dejar de comer o de disfrutar los alimentos favoritos; se trata de lograr una planeación adecuada en la alimentación que incorpore alimentos nutritivos en porciones pequeñas o con menor frecuencia.

El NIDDK refiere que la clave en la diabetes es consumir gran variedad de alimentos saludables de todos los grupos, en las cantidades que establezca un plan de alimentación prescrito por un especialista.

Horarios de comida para diabetes evitan glucosa alta o baja

Respecto a los horarios de comida para diabetes, algunas personas con la enfermedad tienen que consumir sus alimentos casi a la misma hora diariamente, mientras que otras pueden ser más flexibles con el horario de sus comidas.

¿Cuántos tiempos de comida? Esto dependerá de sus medicamentos o del uso de insulina (cantidad y tipo), lo cual tendría que ver con consumir la misma cantidad de carbohidratos todos los días y a la misma hora.

En el caso de las personas con diabetes que utilizan insulina cuando van a comer, los horarios de comidas se hacen más flexibles.¿Para qué sirven los horarios de comida? Consumir los tiempos de comida adecuados con las cantidades de comidas indicadas ayuda en el control de la glucemia pero también del peso corporal; niveles de azúcar en sangre controlados y peso adecuado.

Por lo anterior, la American Diabetes Association (ADA), presenta las recomendaciones básicas para que cuides tus horarios de comida en caso de que estés fuera de casa o en alguna situación especial:

1.Convivencias. Pregunta antes si las demás personas pueden comer en los horarios que comes normalmente por tu tratamiento farmacológico.

2.Reservación. Puedes realizar una reservación para que tu comida llegue a tiempo y evitar la espera.

3.Anticipa. Prevé cualquier retraso en la preparación de tus alimentos y lleva contigo algún snack ligero.

4.Cena. Si la cena será más tarde de tu hora planeada puedes comer una porción de fruta o ensalada una hora antes.

5.Preparaciones. Evita pedir los platillos más elaborados del menú; opta por opciones sencillas y fáciles de preparar que incluyan los alimentos que puedes consumir en porciones moderadas.

¿Usas insulina? En caso de que uses insulina consulta con tu especialista sobre el ajuste de las dosis y de las comidas en distintos horarios.

Cuando se utiliza insulina una de las dietas más comunes es la llamada dieta en quintos.

¿Cuántas veces comer con diabetes? Finalmente, si bien se habla de un promedio de entre 5 y 6 comidas para pacientes con diabetes, es necesario que sea un especialista quien planifique tu plan de alimentación personalizado acorde a tu tratamiento para prevenir hipoglucemia.

El número de comidas es distinto para cada persona, así como los tratamientos, circunstancias y necesidades en la diabetes. No hay una recomendación general.

