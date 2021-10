“Cuando vives con un problema de salud mental no te tienen empatía"

“Los primeros síntomas fueron muy fuertes y desgastantes; incluyeron palpitaciones, un pulso muy acelerado, sudor excesivo de manos, pensamientos irracionales, despersonalización, fatiga inexplicable y una sensación de vacío” describe.

“Cuando me diagnosticaron con ese trastorno fue cuando un día de plano me sentí muy mal, fui con el médico general y cuando notó lo que tenía me canalizó con una psicóloga, ya que sospechaba de que se trataba de ansiedad, pero un experto tenía que confirmarlo. La psicóloga me aplicó un cuestionario y como todos mis síntomas encajaban me diagnosticaron con trastorno de ansiedad generalizada”, agrega.

Sin salud mental no hay salud física

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y al respecto, el doctor Gady Zabicky Sirot, médico especialista en psiquiatría y titular de la Comisión Nacional contra las (Conadic), explica que la salud mental no solo es la ausencia de la enfermedad mental, sino un estado de equilibrio con el ambiente, la sociedad, nuestros pares, nuestra actividad laboral, la naturaleza y nuestras familias. Implica un estado de bienestar y el disfrute de la vida.

"No podemos pensar en la salud general sin tomar en cuenta la salud mental, porque sin ella no existe la salud física", destaca.

Problemas de salud mental en México

De acuerdo con el experto, entre los problemas de salud mental más comunes no solo en México, sino en el mundo, está la depresión, un trastorno que es la principal causa de ausentismo laboral.

Aunado a ello viene el grupo de los trastornos ansiosos y es la razón más común por la que las personas consultan al psiquiatra.

“Estos trastornos de ansiedad siempre han existido, pero por la pandemia y otras cuestiones actuales, se ha vuelto algo mucho más notorio, principalmente en las personas jóvenes”, detalla el especialista.

En tercer lugar, el experto subraya los trastornos por sustancias, que incluyen el consumo de alcohol etílico, que es la droga más común, así como el tabaco.

"En promedio, 10% de la población mexicana tiene un consumo patológico de alcohol, que no significa que todos sean 'alcohólicos' sino que tienen una manera patológica de beber, es decir que, por tomar en exceso, tienen accidentes o ausencia la laboral", puntualiza.

Además, el psiquiatra asegura que el año pasado, el principal diagnóstico de egreso, es decir, cuando se da de alta a los pacientes, fue por psicosis secundario al uso de drogas producido principalmente por dos sustancias: la cocaína y el cristal y anfetamina.



También destacan las enfermedades psicóticas en pacientes crónicos, es decir, pacientes con trastorno bipolar tipo 1, con diagnóstico de esquizofrenia o de psicosis secundaria a drogas. Estos pacientes requieren con frecuencia ser internados, tomar medicamentos y recibir mucho apoyo social y familiar.

Según el psiquiatra, poco más del 1% de la población en México tiene un diagnóstico de esquizofrenia; entre el 2 y el 15% llega a tener un cuadro depresivo mayor en algún momento de su vida y entre 1.5% presentan trastorno obsesivo compulsivo o trastorno bipolar.

“La gente no te tiene empatía, no comprenden por lo que estás pasando”

Desde el punto de vista de Hernán, hablar de salud mental es muy importante, en especial porque en México no hay políticas públicas que ayuden a las personas para mejorar sus condiciones de vida en ese aspecto.

"Lo más difícil de vivir con un problema de salud mental es que la gente no te tiene empatía, no comprenden por lo que estás pasando así que creo que hace falta más cultura respecto a eso, más comprensión", explica.

“Es frustrante no poder explicar lo que te sucede, lo que estás viviendo y eso causa tristeza, desde luego te llega la

depresión

”, agrega.

Pandemia empeoró los problemas de salud mental

Con la pandemia y los cambios sociales que hemos atravesado, el doctor Zabicky asegura que muchos de estos rubros han empeorado, sobre todo el estado ansioso, que no es una enfermedad, sino un grupo de padecimientos que incluyen crisis de angustia, ansiedad generalizada, fobias y obsesiones.

“Todavía no estamos seguros de cuánto ha sido el aumento de casos derivados de la pandemia porque estamos todavía atravesando por el problema, pero si estamos seguros de que hubo más casos y búsqueda de atención por problemas de salud mental”.

“En nuestro centro de atención vía telefónica durante la pandemia recibimos más llamadas”, destaca.

Ansiedad, más que una enemiga, una aliada

Hernán explica que se dio cuenta de que algo andaba mal cuando de pronto empezó a sentirse con miedo, su corazón se aceleraba, tenía pensamientos irracionales y un estado de alerta constante. “Me sentía muy extraño, muy diferente a otras veces”.

Además, reconoce que con la ansiedad le resulta muy complicado tomar decisiones desde muy simples hasta las más complejas.

“Esto se debe a que debido a mi trastorno tengo muchos pensamientos a la vez, es una especie de coctel de pensamientos al mismo tiempo. Es muy difícil procesarlo. Mientras una persona puede tomar decisiones de una manera muy sencilla, con este trastorno se dificulta. Con el tiempo descubrí que puede ser más llevadero enfocarse en las soluciones”, cuenta.

Sin embargo, para él una de las cosas más complicadas de vivir con este problema es enfrentar el estigma que hay respecto a las enfermedades mentales.

“La sociedad te hace sentir como si fueras una persona débil, cuando la realidad es que quienes tenemos un problema de salud mental debemos ser más fuertes para poder salir adelante a pesar de las circunstancias y de lo que sentimos”, relata.

A pesar de todo, Hernán ha aprendido que “la ansiedad más allá de ser una enemiga es una aliada para poder evolucionar, pues nos invita a la acción. Se puede salir con voluntad, pero sobre todo con el apoyo de la familia”.

Problemas de salud mental han cambiado con el tiempo

El experto de Conadic detalla que los problemas de salud mental son muy cambiantes; por ejemplo, lo que hoy llamamos anorexia nerviosa hace 60 años no existía, llegó junto con las modas del siglo en el que estamos viviendo ahora.

En la literatura médica también se describen casos de esquizofrenia catatónica o histeria pero actualmente ya se ven muy poco. “En 25 años de psiquiatra solo he visto dos casos de ese tipo de esquizofrenia”, explica.

Así mismo, Zabicky indica que los padecimientos y condiciones que afectan en la niñez y la adolescencia, como los problemas de déficit cognitivo e hiperactividad, también son importantes en el tema de la salud mental.

¿Cómo reconocer los problemas de salud mental?

Desde el punto de vista del experto, muchas personas han normalizado ciertas conductas que indican un problema de salud mental, como el consumo excesivo de sustancias, tener síntomas ansiosos, no poder dormir bien o sentirse deprimido.

"Tenemos que aprender a escuchar cuando alguien cercano no se siente del todo bien y lo estén externando", subraya.

En ese sentido, el

psiquiatra

indica que hay una serie de

síntomas

que pueden alertar

problemas de salud

mental

, los cuales se definen como psicopatológicos y específicos.

Uno de los primeros es el aislamiento, lo que es común cuando una persona empieza a tener ideas suicidas; escucha voces o consume sustancias, por lo que empieza a tener una relación muy deteriorada con la gente que lo rodea.

Otras señales son los síntomas más biológicos como la cantidad y calidad del sueño, de alimentación y de actividad física, que pueden afectar nuestro desempeño en actividades laborales, sociales y personales.

"También hay que estar atentos cuando se empieza a dejar de disfrutar las cosas o tener obsesiones como lavarse demasiado las manos o tener todo en perfecto orden", indica Zabicky.

La ayuda existe y está disponible 24/7

En experiencia del especialista, se requiere un proceso de alfabetización de la sociedad “porque es tal la ignorancia que podemos tener sobre los conceptos de salud mental que tenemos que enseñar a través de medidas de psicoeducación a que las personas reconozcan cuando se tiene un problema, que no causemos estigma ni discriminemos”.

Por ello, recomienda que, ante los problemas de salud mental, se tiene que saber que la ayuda existe y está disponible.

Al detectar los síntomas en uno mismo o en una persona cercana se puede llamar a la línea de la vida de Conadic al 800 911 2000, donde, según el comisionado Nacional contra las Adicciones, se recibirá atención de profesionales que llevan décadas atendiendo problemas de salud mental, ideas suicidas y abuso de sustancias, dan orientación sobre sitios de tratamiento y se brinda atención los 365 días del año, 24 horas.

“Esta llamada puede ser el primer acercamiento a una atención más especializada y específica en cada caso”, agrega.

El experto puntualiza que existen muchos lugares donde se puede tener acceso a un tratamiento integral de salud mental que es uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de la agenda 20-30 que todos los países del mundo siguen.

En cuanto a los tratamientos, Mayo Clinic describe que depende del tipo de enfermedad mental que se tenga, la gravedad y lo que sea más efectivo en cada caso. Generalmente, combinar tratamientos es lo que mejor funciona.

Si bien los medicamentos psiquiátricos como los antidepresivos, estabilizadores de ánimo, antipsicóticos y para controlar la ansiedad no curan, pueden mejorar los síntomas en forma significativa. Además, suelen maximizar la efectividad de otros tratamientos, como la psicoterapia. Los medicamentos más adecuados dependerán de la situación particular y de la forma en que el cuerpo responda a la medicación.

¿Se pueden prevenir los problemas de salud mental?

Desgraciadamente, la prevención es algo difícil de medir cuando se habla de salud mental, explica el doctor Zabicky, porque influyen muchos factores, principalmente el componente genético que provoca enfermedades psiquiátricas mayores como esquizofrenia, psicosis o el abuso de sustancias.

Así mismo, influyen los factores protectores y de riesgo, por ejemplo, criarse en pobreza con una familia fracturada y donde hay violencia o, por el contrario, estar en una familia amorosa, estructurada, donde hay protección, atención y una educación de calidad.

Según el experto, los factores de riesgo actúan en conjunto para que las cosas salgan mal y se incremente el riesgo de adicciones, intentos suicidas, embarazos no deseados, deserción en la escuela y desarrollo de problemas de salud mental.

Por su parte, los factores de protección permiten a los jóvenes disfrutar de actividades deportivas, culturales o artísticas sin preocupaciones, aunque en ese sentido también hace falta que en México se amplíe el acceso a estas actividades para quienes lo necesitan, especialmente en las zonas más alejadas donde los jóvenes no tienen nada que hacer y pueden caer fácilmente en conductas poco saludables.

El diagnóstico oportuno de un experto es fundamental

Tras vivir tantos años con un problema de salud mental, Hernán cuenta que actualmente se apoya en tratamientos como la terapia de imanes, la psicoterapia Gestalt que es para el manejo de emociones, la homeopatía y un buen estilo de vida donde prioriza la buena hidratación porque asegura que ello le ha ayudado mucho a controlar la ansiedad.

"A otras personas que están pasando por algo similar por un trastorno de salud mental yo les diría que no se desanimen, habrá solución a las situaciones de la vida, pero es importante tener un diagnóstico acertado para salir adelante", sugiere.

En su experiencia, es importante que conozcan bien a su cuerpo, pongan atención a los estímulos que provocan que su problema se agrave y traten de evitarlos.



“Si necesitan apoyo, no duden en pedirlo, acudan con profesionales de la salud mental como los psicólogos y psiquiatras, ya que el diagnóstico a tiempo ayudará a que salgan más rápido, puede hacer que la situación se controle mejor”, destaca.

Por su parte, el doctor Zabicky concluye que se estima que 1 de cada 4 habitantes del planeta en algún momento requerirá del apoyo de un psiquiatra o experto en salud mental, así que es fundamental “terminar con el estigma y derribar los obstáculos para el acceso a las personas que necesitan de tratamiento. No hay que dudar en acudir en busca de ayuda o llamar a la línea de la vida cuando se necesite”.

