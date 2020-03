¿Cuándo sí y cuándo no utilizar cubrebocas?

¿Estás por unirte a las "compras de pánico" y agotar la disponibilidad de cubrebocas? Lee esto antes

INGRID SILVA

INGRID SILVA 02/03/2020

02/03/2020 22:34 hrs.

Cubrebocas para coronavirus (COVID- 19), ¿sí o no? El coronavirus (COVID-19) ha llegado a América Latina con casos confirmados en México y en Brasil por ello, gobiernos de diferentes países han emitido comunicados e información para la prevención de la enfermedad.

En ese sentido, una de las principales dudas es si el cubrebocas es efectivo para evitar el contagio por el también conocido como "nuevo coronavirus". Al respecto, el portal informativo oficial del Gobierno de México ha emitido algunas recomendaciones clave:

Lavar las manos frecuentemente, al estornudar o toser cubrir la boca con la cara interna del codo, no consumir alimentos crudos, no saludar de mano o beso, evitar lugares cerrados con mucha gente, evitar cambios de temperatura, incrementar la ingesta de vitaminas y ante gripe, con dolor articular y fiebre que no ceda, asistir al médico.

¿Cuándo son necesarios los cubrebocas y cuándo no?

Todo empezó porque en muchos países, particularmente en China, las mascarillas son utilizadas para protegerse por ejemplo de la contaminación y al hablar de epidemia o pandemia muchas personas asocian las palabras con crisis, ropa especial, mascarillas, etc.

Sin embargo, los especialistas, incluidos aquellos enfocados en la virología (estudio de los virus), ponen en duda la efectividad de los cubrebocas contra los virus que se encuentran presentes en el aire.

Como Christine Francis consultora en Prevención y Control de Infecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte:

Utilizadas como única protección, las mascarillas no protegen del coronavirus, deben ser combinadas con otras estrategias, por ejemplo el lavado de manos adecuado.

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, afirmó que el uso de cubrebocas no sirve para proteger a la población del contagio de coronavirus u otras enfermedades infecciosas.

Explicó que los cubrebocas no son necesarios en este momento y posiblemente, tampoco lo sean un escenario 3 que implica la transmisión generalizada. Los cubrebocas no sirven para protección pues quedan descubiertos por ejemplo los ojos, uno de los lugares principales dónde el virus puede entrar. No sirve para protegernos, no es una fuente de protección pues quedan descubiertos los ojos por dónde entran.

¿Cuándo sí utilizar cubrebocas?

López Gatell también aclaró que los cubrebocas sí sirven para contener el virus en las personas que ya están enfermas. Es decir, sirve para quienes están enfermos de coronavirus o influenza; las personas con síntomas respiratorios, aún no sean confirmados requieren de cubrebocas.

Lo que sí sirve para quienes están enfermos de coronavirus o influenza. Las personas con síntomas respiratorios, aún no sean confirmados requieren de cubrebocas.

Por su parte, Christine Francis indica que existen síntomas específicos que indicarían la necesidad de utilizar cubrebocas, para evitar contagio, como son:

- Fiebre

- Estornudos

- Tos

- Dificultad para respirar

Finalmente, los cubrebocas cumplirían la función de evitar la transmisión de enfermedades infecciosas a través de pequeñas gotas de saliva en estornudos o tos, además de evitar el riesgo por transmisión boca a boca.

¡No caigas en la crisis de desinformación! Consulta con un especialista y evita las famosas "compras de pánico".