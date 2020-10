¿Cuáles son los síntomas de la candidiasis masculina?

También conocida como candidiasis del pene, la candidiasis masculina puede causar molestias leves o hasta severas que afecten la calidad de vida del hombre

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 15/10/2020

15/10/2020 14:51 hrs.

La candidiasis es una infección íntima que se relaciona comúnmente con las mujeres, pero los hombres también pueden padecerla y es importante que aprendan a reconocer oportunamente los síntomas para evitar que se desarrollen complicaciones como la balanitis, una inflamación del glande o la punta del pene. Sigue leyendo para conocer todo de la candidiasis masculina o candidiasis del pene.

De acuerdo con expertos de Mayo Clinic, la candidiasis en hombres es común porque el hongo que la provoca llamado Cándida, está presente en la piel, especialmente en la piel húmeda de la boca, el tracto digestivo y la vagina. El pene no es una zona tan húmeda como la vagina, pero hay factores que contribuyen para que sea el ambiente adecuado que cause el crecimiento de la infección.

(Foto: Pixabay)

La principal causa de la candidiasis masculina es la aparición de hongos que crecen excesivamente debido a factores como las relaciones sexuales con una pareja con candidiasis vaginal o el exceso de humedad en la zona por la mala higiene.

Síntomas de la candidiasis masculina

Cuando la candidiasis ocurre en los hombres, puede afectar la cabeza del pene y el prepucio, ocasionando síntomas como:

-Áreas cubiertas en el pene de una sustancia espesa blanca con pliegues de piel que causan manchas o parches blancos.

-Manchas rojas

-Áreas de piel blanca brillantes en el pene

-Enrojecimiento, picazón o sensación de ardor en el pene

-Hinchazón

-Secreción grumosa bajo el prepucio

-Dolor al orinar y durante las relaciones sexuales

La candidiasis genital no se considera una Infección de Transmisión Sexual (ITS), sin embargo, la transmisión puede ocurrir durante el coito vaginal. No hay que esperar a que los síntomas empeoren y se deben evitar las relaciones sin condón aunque estos sean leves pues la candidiasis es muy contagiosa.

TAMBIÉN LEE: ¿Cuál es el tipo de ropa interior ideal para los hombres?

¿Cómo prevenirlo?

La mejor forma de evitar la candidiasis masculina o del pene es procurando una buena higiene íntima y para ello, es necesario que el hombre lave el pene cuidadosamente y a diario con agua limpia y tibia. Se deben evitar los geles perfumados para ducha o los jabones con aroma intenso, ya que pueden causar irritación y hacer la zona más vulnerable a los hongos.

(Foto: tomada de la web)

Después de lavar el pene, se debe secar con una toalla limpia de manera cuidadosa y lo ideal es que se use ropa interior de algodón holgada para ayudar a mantener el área genital seca y fresca durante todo el día.

En caso de no tener circuncisión, el hombre debe bajar el prepucio para lavar a la perfección la zona, de lo contrario, se puede acumular una sustancia parecida al queso llamada esmegma o sebo, que puede ocasionar irritación y mal olor.

Tratamientos

La mayoría de los casos de candidiasis masculina se pueden tratar fácilmente con medicamentos antifúngicos de venta libre, aunque lo mejor es acudir con el especialista para que valore el grado de la infección y recete los mejores medicamentos.

(Foto: Pexels)

Medical News Today recomienda que "un hombre que no ha tenido tratamiento para la candidiasis previamente deberá visitar a un médico antes de tratarse".

El uso de antibióticos o la presencia de enfermedades que debilitan el sistema inmune como el VIH, pueden aumentar el riesgo de sufrir candidiasis masculina, al igual que la obesidad, la diabetes tipo 2 y una dieta poco saludable.

SIGUE LEYENDO: 5 cuidados básicos para el cabello de los hombres

(Con información de Mayo Clinic, Medical News Today y 20 minutos)