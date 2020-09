¿Cuáles son los primeros síntomas de la menopausia?

Además de los bochornos, estos son algunos de los síntomas que puedes experimentar al llegar a la menopausia

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 10/09/2020

10/09/2020 11:39 hrs.

La característica más importante de la menopausia en las mujeres es la disminución de los niveles de estrógeno en ellas, principal hormona femenina, lo que provoca cambios importantes en su salud física y emocional.

La menopausia llega alrededor de los 40 años, y marca el final de la etapa fértil de una mujer, pues es cuando termina el ciclo menstrual. Aunque la menopausia se vive de diferente forma en cada mujer, algunos de los primeros síntomas que se pueden experimentar al llegar a esta etapa, de acuerdo con el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos, son:

También lee: ¿Cómo afecta la menopausia a la salud cardíaca?

-Cambios en el periodo menstrual

Éste podría ser el síntoma que las mujeres sienten primero, pues el periodo menstrual se vuelve irregular, durando más o menos del tiempo promedio, o con un flujo mayor o menor al habitual.

Los cambios en la menstruación son normales, sin embargo, si los periodos ocurren muy seguidos, sangra mucho, tiene manchas de sangre entre periodos, los periodos duran más de una semana, o los periodos regresan después de no sangrar por más de un año, es recomendable acudir con un especialista para descartar cualquier complicación.

-Bochornos

Uno de los síntomas más característicos de la menopausia son los bochornos o calores súbitos que sufren las mujeres en esta etapa, los cuales pueden experimentarse por años desde que se entra a esta etapa.

Los bochornos están relacionados con los cambios en los niveles de estrógeno, y se manifiestan en la parte superior o en todo el cuerpo. En algunas ocasiones, los calores súbitos pueden causar la aparición de manchas rojas en el pecho, espalda y brazos, seguidas por fuertes sudores o escalofríos.

También lee: ¿Por qué hay sangrados después de la menopausia?

-Cambios de humor

Al llegar a la menopausia, hay una fuerte alteración de los niveles hormonales en las mujeres, lo que puede causarles fuertes y repentinos cambios de humor, que van desde la ira hasta la tristeza en cuestión de minutos.

Además, la preocupación acerca de la llegada de la menopausia también podría influir en dichos cambios, pues hay un aumento en los niveles de estrés.

-Alteración del deseo sexual

La llegada de la menopausia también afecta el campo de la sexualidad, pues es normal que se sufran alteraciones en el deseo sexual. Algunas mujeres pierden interés en el sexo ya que inician la menopausia, mientras que otras se vuelven más atrevidas y aventureras en lo que respecta a su sexualidad.

Además, la menopausia marca el fin de la fertilidad de la mujer, por lo que después de un año de ya no tener sangrado menstrual, ya no es posible quedar embarazada. Sin embargo, aún se corre el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual si no se utiliza protección.

-Cambios en la vagina y vejiga

Con la llegada de la menopausia, la vejiga y la vagina tienden a sufrir cambios como consecuencia de las alteraciones hormonales. La vagina puede volverse más seca, lo que hace que las relaciones sexuales resulten incómodas o que se contraigan infecciones vaginales.

La vejiga también estará propensa a infecciones, además de que algunas mujeres experimentan dificultades para aguantar la orina, lo que se le conoce como incontinencia urinaria.





(Con información del Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos)