Las publicaciones que se hacen en redes sociales muchas veces pasan desapercibidas, pero lo que pocos saben es que esos mensajes pueden actuar casi como una onda expansiva en el universo digital. Conoce cuáles son las emociones más contagiosas en Internet.

Cuando un determinado mensaje se hace viral, es porque ha tenido un impacto importante en las emociones de otros, ya sea de manera positiva o negativa.

(Foto: Pexels)

Las emociones que expresan los demás nos afectan más de lo que pensamos, incluso cuando no los conocemos y estudios confirman que el enfado, la ira y el miedo, son las emociones más contagiosas vía virtual. Conoce las razones.

Emociones contagiosas en Internet

Un estudio publicado en la revista Proceeding of the National Academy of Sciences analizó el impacto de las emociones en las redes sociales y para ello, eliminaron durante unos meses del feed de algunos usuarios de redes sociales las noticias positivas, mientras que, en otros, eliminaron las noticias negativas o preocupantes.

Los resultados demostraron que cuando los usuarios estaban expuestos a un número elevado de contenido negativo en las redes sociales, tenían menos posteos positivos y su interacción disminuía.

(Foto: Pixabay)

Quienes veían más noticias positivas, motivacionales, esperanzadoras o que generaban ternura, publicaban más fotos y se relacionaban más con otros usuarios.

Esto demuestra que las emociones contagiosas que se comparten en redes sociales sí existen y sobre todo destacan las que tienen una carga negativa, como los mensajes de odio o las noticias sensacionalistas.

¿Por qué capta más nuestra atención la información negativa?

Expertos señalan que nuestro cerebro es especialmente sensible a estímulos peligrosos o amenazantes y muchas veces, nos dejamos secuestrar por esas emociones.

(Foto: Pexels)

Es decir, la mente no pone filtros en la información, no se hace una reflexión y terminamos compartiendo con otros por impulso aún cuando puede ser un dato falso.

El impacto de las redes sociales no solo puede afectarnos de manera negativa, incluso hay personas que acceden a ellas solo para sentir un aumento de adrenalina con los likes y comentarios recibidos. También se busca saber qué han publicado los demás.

(Foto: Pexels)

En conclusión, hay emociones contagiosas que se publican en Internet, aunque aquellas con una carga negativa tienen un mayor impacto, así que ten cuidado con lo que lees y ves en tus pantallas, pues influye mucho no solo en los sentimientos que expresas en redes sociales sino también en tu bienestar y salud en general.

(Con información de La mente es maravillosa y El País)