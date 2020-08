¿Cuáles son las consecuencias de respirar por la boca?

Si respiras constantemente por la boca podrías poner en riesgo tu salud, te decimos algunas consecuencias de ello

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 18/08/2020

18/08/2020 17:56 hrs.

La respiración es un proceso vital e inconsciente que de manera natural se realiza por la nariz, sin embargo, algunas personas suelen respirar por la boca debido a un mal hábito o a una condición médica.

La respiración bucal u oral, puede ser provocada múltiples afecciones, como rinitis alérgica, sinusitis, desviación del tabique nasal, infecciones respiratoria o amígdalas demasiado grandes.

Aunque la respiración bucal pareciera inofensiva, podría afectar el bienestar físico de los respiradores bucales, así como su calidad de vida. Algunas de las consecuencias a la salud de respirar por la boca, de acuerdo con el ortodoncista Itamar Friëdlander, son:

También lee: 3 señales de hipertensión que aparecen en la boca

Consecuencias de respirar por la boca

-Deformación del rostro

Debido a que respirar por la boca no es un proceso natural, esto puede provocar deformación en el rostro, sobre todo cuando se desarrolla en las primeras etapas del crecimiento.

Algunas de las deformaciones que puede causar la respiración oral son: rostro alargado, cara plana sin proyección de los pómulos, presencia de ojeras, barbilla hundida, nariz caída, fosas nasales estrechas, dientes torcidos y mala postura del cuello en general.

-Problemas dentales

La respiración bucal provoca que se tenga la boca abierta constantemente, lo que reduce el flujo de saliva en ella. Esto puede propiciar el desarrollo de problemas dentales como caries, mal aliento y acumulación de bacterias.

Además, dicha condición provocará que se tenga la boca reseca la mayoría del tiempo. La respiración bucal también está relacionada con la mordida abierta, el paladar estrecho y la mandíbula retraída.

-Apneas de sueño

La apnea de sueño, provocada por la respiración oral, es una pausa respiratoria constante al dormir que evita que el sueño sea reparador y provoca una mala oxigenación del organismo.

Ésta falta de oxígeno está relacionada con problemas de concentración, falta de atención, mala coordinación y dolores musculares. Además, la respiración bucal al dormir provoca la aparición de ronquidos durante el sueño.

También lee: Hacer ejercicio podría ayudarte a respirar mejor si tienes asma

-Irritabilidad y cansancio

Cuando una persona no respira bien, por consecuencia no duerme bien, no se oxigena de forma adecuada y no descansa. Esto provoca que manifieste sentimientos de irritabilidad y cansancio crónico.

Las personas que respiran por la boca con frecuencia, suelen estar más irritables y enojados, carecen de paciencia, tienen altos niveles de estrés, son olvidadizos, somnolientos, y tienden a estar fatigados.

En caso de que respires constantemente por la boca lo ideal es consultar a un especialista en logopedia, un otorrinolaringólogo o un ortodoncista, para que te brinde asesoría y orientación sobre tu condición.