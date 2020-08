¿Cuál es el tipo de ropa interior ideal para los hombres?

Elegir el tipo de ropa interior ideal para los hombres garantiza una buena salud sexual y calidad tanto del semen como del esperma

21/08/2020 13:47 hrs.

La variedad de ropa interior masculina es muy amplia, existen muchos modelos y tejidos que pueden confundir a los hombres al momento de elegir la más adecuada para uso diario. Pero decidirse por un tipo de prenda interior no es tan sencillo como parece, expertos señalan que se deben tener en cuenta varios factores para asegurar la salud sexual y la fertilidad.

Algunos calzoncillos pueden realzar los atributos masculinos que favorezcan una imagen atractiva, pero ¿qué tan recomendables son? Toma nota de las recomendaciones de los expertos para que la estética y la salud vayan siempre de la mano.

La ropa interior en el hombre ocupa un lugar muy importante en su vida, no solo porque influye directamente en qué tan cómodo se sentirá a lo largo del día, sino porque su elección tiene un impacto considerable en su salud sexual y claro, en su imagen.

Ropa interior ideal para hombres

Usar ropa interior ayuda a proteger la zona íntima y a darle soporte a los genitales, siempre procurando la comodidad. Pero estar cómodos no lo es todo, hay varias cosas que debes considerar antes de elegir los mejores calzoncillos. En primer lugar, está la temperatura, pues pocos hombres lo saben, pero los testículos deben permanecer ligeramente más fríos que el resto del cuerpo y por ello, se encuentran aislados en bolsas escrotales.

Cuando usas ropa interior masculina muy apretada porque piensas que así tienes más soporte, en realidad estás aumentando la temperatura de los testículos, lo que tiene un impacto en la fertilidad y la salud general del aparato reproductor masculino.

En ese sentido, la Dra. Carmen Anarte, responsable del laboratorio de Andrología de Quirón Bilbao, explica a Efe Salud que para la correcta producción de espermatozoides se debe cuidar la ventilación de los testículos y para ello, es recomendable que la ropa interior sea holgada y permita la circulación del aire, además de que absorba la humedad que se genere en los genitales. También hay que asegurarse de usar la talla correcta para no pasar incomodidad o sufrir irritaciones que generen infecciones. Y no necesariamente tiene que ser bóxer, pueden ser calzoncillos pero que no ajusten demasiado.

Cuidado con los tejidos que eliges

Otro factor fundamental a la hora de elegir ropa interior masculina es el tipo de tejido, ya que actualmente hay una gran variedad, desde algodón hasta licras y otras telas sintéticas que tienen distintos efectos en la salud genital. Poner atención a los tejidos de las prendas íntimas es fundamental, porque usar algo de mala calidad favorece las rozaduras, la picazón y otras molestias.

¿Qué es lo ideal? La recomendación es optar por ropa interior de algodón, porque esta tela aporta la ventilación necesaria, además de que es suave y no irrita esta zona tan delicada del cuerpo masculino.

"En general, aconsejamos que los hombres eviten todo lo que aumente la temperatura localizada en los testículos. Y aquí se incluye la ropa interior excesivamente ajustada y de tejidos sintéticos que no transpiran", explica a El País el Dr. Miguel Ruíz, andrólogo y vocal de la Sociedad Española de Fertilidad.

¿Y para hacer ejercicio?

Si eres un hombre que se ejercita constantemente, debes usar un tipo de ropa interior diferente al momento de hacer actividad física. En ese sentido, la recomendación es que si haces ejercicio intenso, con movimientos bruscos, uses prendas para tener la zona íntima más pegada al cuerpo, es decir, ropa un poco más ajustada.

Es preferible usar un calzoncillo que brinde más soporte y hasta puedes encontrar opciones diseñadas especialmente para ejercitarte, aunque en general, están hechas de telas sintéticas que pueden irritar los genitales. Lo ideal es cambiar la ropa interior inmediatamente después de hacer deporte para evitar problemas y, sobre todo, acumulación de humedad en la zona.

Ya lo sabes, antes de elegir ropa interior masculina sólo porque luce bien, recuerda que lo más importante es tu salud y tu comodidad, así que considera siempre que no sea algo muy ajustado, con tela de algodón y que permita transpirar bien.

