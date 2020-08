Crean copa menstrual para personas con discapacidad

Crearon una copa menstrual de uso sencillo para personas con motricidad limitada

MELISSA SIERRA 27/08/2020

27/08/2020 10:33 hrs.

La copa menstrual ha ganado relevancia en los últimos años como un dispositivo ecológico para el cuidado del período menstrual, sin embargo, su forma de colocar y retirar puede resultar difícil, especialmente para las personas con alguna discapacidad motriz.

Por ello, The Flex Company creó una copa menstrual accesible para personas con enfermedades que dificulten su motricidad, la cual cuenta con tecnología que facilita sobre todo la extracción del dispositivo durante la menstruación.

Este tipo de copa tiene el principal objetivo de facilitar el cuidado del período menstrual de las mujeres a quienes se les dificulta el manejo de una copa menstrual, esto como una alternativa de cuidado del flujo menstrual ecológica y sencilla.

¿Cómo funciona esta copa menstrual?

Las copas menstruales están elaboradas de silicón de grado médico y tienen una forma de campana, la cual se coloca doblada dentro de la vagina para ir almacenando el flujo menstrual por entre 3 y 12 horas. Una vez colocada, ésta crea un sello de succión para evitar fugas.

Dicho sello crea un vacío que debe romperse cuando se quiere retirar la copa, lo que requiere una serie de movimientos en los dedos y muñeca para poder romper el sello y sacar el dispositivo.

Para facilitar dicho proceso, la copa menstrual de The Flex Company cuenta con una lengüeta en la parte inferior de la copa, con la que se puede retirar el dispositivo como si fuera un tampón. Dicha lengüeta tiene la capacidad de romper el vacío creado por el dispositivo, y facilitar la forma en que ésta se retira.

Ésta copa, pensada para las personas con discapacidad motriz, está elaborada con silicón de grado médico y cuenta con la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA).

En este video se presenta un kit de la copa menstrual de The Flex Company:

¿Cómo podría ayudar esta copa a las personas con discapacidad?

Esta copa está pensada para las personas con movilidad limitada, problemas en las articulaciones o que sufren de dolor crónico, pues es fácil de retirar.

Mujeres con padecimientos como el síndrome de Ehlers-Danlos o fibromialgia, para quienes el colocar y retirar una copa menstrual resulta más doloroso, podrían empezar a cuidar de su periodo de forma ecológica con este tipo de copa.

Además, también podría resultar útil para mujeres que aunque no tienen un impedimento físico, el uso de una copa menstrual resulta fastidioso y complicado. Aunque el dispositivo de The Flex Company facilita la forma de uso de las copas tradicionales, puede no ser funcional para mujeres con otro tipo de discapacidades, como la artritis o la parálisis cerebral.