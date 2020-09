Nuestras abuelas nos han dicho que cortar las puntas del cabello hace que crezca más rápido, sin embargo, se ha comprobado que podría no ser del todo cierto

23/09/2020 13:38 hrs.

Muchas mujeres sueñan con lucir una melena larga y espectacular que resalte su belleza, pero ¿cómo lograrlo? Una de las creencias más arraigadas al respecto es que cortar las puntas del cabello hace que crezca más rápido, por lo que es común pensar que ir al salón de belleza cada mes a hacerse un despunte es el secreto de un pelo largo y hermoso.

No obstante, los expertos en cuidado del cabello tienen otra opinión y te dicen la verdad sobre los efectos de despuntar muy seguido tu melena.

En promedio, el cabello crece entre un centímetro y un centímetro y medio cada mes, por lo que se necesita de mucha paciencia para lograr que nos llegue a la espalda baja, además de que se vea bonito y saludable. Pero cortar las puntas puede que no sea la mejor idea para conseguirlo y aquí te explicamos por qué.

Cortar puntas del cabello para que crezca rápido, ¿funciona?

Si eres de las que piensa que acudir al salón de belleza cada mes para un despunte es la clave de un pelo largo, estás equivocada, pues de acuerdo con el Dr. Julián Conejo-Mir, catedrático de Dermatología de la Universidad de Sevilla, "el pelo es una estructura proteica muerta y la raíz, anclada un centímetro por debajo de la piel, no se entera de si cortamos las puntas o no, por lo que no puede responder a ello"

Por su parte, la cosmetóloga Kelly Rowe, afirma que "el crecimiento está en las raíces, no en las puntas, por eso el corte no tiene otro efecto en el cabello que hacerlo ver más sano y corto". En ese sentido, es importante destacar que cuando despuntas tu pelo y lo notas con un mayor volumen, no estás delirando, pues al cortar las puntas del cabello sí da la imagen de más grosor, pero solo es una ilusión óptica.

"Las puntas desgastadas hacen que el cabello se vea más fino y causan que se rompa, por eso, cuando te cortas el cabello, parece que toma volumen y por tanto se ve y está más sano", afirma para Health, Melissa Piliang, especialista en cabello y dermatóloga de Cleveland Clinic, en Ohio.

¿Qué tan largo puede crecer el cabello?

Respecto al tema de longitud, también existen muchos mitos, pues se cree que, si dejamos de cortar el cabello durante mucho tiempo, podría llegar hasta los pies, lo que es completamente falso. El pelo crece hasta su tope durante la llamada "fase anágena", que dura unos dos años, después se paraliza hasta que se corta y vuelve a empezar.

Entonces, ¿por qué algunas mujeres consiguen que su pelo llegue casi a la cintura mientras que otras no pasan de los hombros? Esto se debe a que en cada persona la duración de la fase anágena es distinta, por lo que, si no hay crecimiento constante, lo mejor es consultar con un experto para que recomiende un tratamiento anticaída que alargue esta fase hasta tres años y permita que el cabello crezca a su máxima longitud.

Pero esto no significa que debas descuidar tu melena y no cortarla en varios años, lo ideal para hacer que el cabello crezca es despuntar cada tres meses, así tus puntas no estarán desgastadas o abiertas aumentando el riesgo de que tu pelo se rompa y permitirás que crezca varios centímetros. Si quieres espaciar más los cortes, debes usar un producto para cuidar la salud de las puntas y evitar que se maltraten, recuerda que una vez abiertas, ya no se pueden recuperar y la única solución es cortarlas.

Otra recomendación es que evites llevar peinados demasiado apretados por mucho tiempo, pues hacen que el pelo se rompa y se maltrate rápidamente, así que dale un descanso. También debes moderar el uso de calor y la aplicación de tintes.

(Con información de El País, Vix y ABC)