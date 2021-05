Coronavirus y embarazo

Si tiene enfermedades pulmonares severas en la última etapa del embarazo, es más probable que tenga un parto prematuro. Algunos bebés nacidos de madres que han tenido el coronavirus, han sido prematuros o han tenido resultados de pruebas positivos para covid-19. Pero eso no quiere decir que o adquirieron de la madre mientras estaban en el vientre.

La manera más común de adquirir covid-19 es por gotitas respiratorias que expulsa una persona cuando tose o estornuda. Por eso es que los expertos en salud creen que es más probable que los bebés con la infección la adquirieron por gotitas después del parto, de la mamá o de la persona que los cuida.

No se ha comprobado que las mujeres que tienen covid-19 no deban tener partos vaginales, pero es posible que éste sea un poco distinto a lo normal como dejar la vérnix caseosa (sustancia blanca y cerosa) que recubre la piel del nacido por 24 horas después del parto, debido a que contiene sustancias antimicrobianas que podrían protegerlo contra la infección.

Investigadores le han hecho pruebas a la leche materna de pocas mujeres que tienen el coronavirus. Las muestras que tomaron no tenían el virus. Eso no quiere decir que, cuando le esté dando el pecho al bebé, no pueda transmitir el virus cuando tosa o estornude, por lo que lo más recomendable es usar un extractor de leche y pedirle a una persona que no tiene el virus que le de la leche al niño.