¿Conoces el yoga de la ira?

Decir lo que te molesta en voz alta podría ayudar como terapia... y esta actividad lo utiliza para liberar la tensión

ADRIÁN AGUIRRE 22/04/2020

22/04/2020 13:03 hrs.

Podrás estar acostumbrado a la música tranquila, la luz de las velas y las posiciones características del yoga "normal", pero existe otra que incluye decir groserías y escuchar heavy metal: el yoga de la ira o "Rage yoga".

La misión de esta variación es hacerte sentir rudo/a empoderado/a, superar lo que te está deteniendo de tu objetivo y convertirte en una persona más resistente.

Exclamar groserías en voz alta tiene sus beneficios psicológicos. De acuerdo con el doctor Neel Burton, decirlas puede ser una forma de indicar que realmente queremos mencionar algo, o que es realmente importante para nosotros, además de que favorece la salud.

"Los beneficios para la salud de las palabrotas incluyen una mayor circulación, endorfinas elevadas y una sensación general de calma, control y bienestar", dice Bruton.

Y ese es un punto importante en el yoga de la ira.

Yoga de la ira: una alternativa para el desestrés

La actividad en sí es parecida al yoga tradicional, pues incorpora posturas y respiración de la disciplina original y la intensidad y dificultad dependen del instructor y de la clase... lo que cambia es el ambiente.

"Se supone que es un enfoque diferente del yoga para aquellos que encuentran su centro pacífico de una manera diferente. Implica un poco más de caos y sentido del humor", explica la fundadora del "rage yoga", Lindsay Istace.

El yoga influye positivamente en nuestro cuerpo y mente, y en palabras de la Escuela de Medicina de Harvard, ayuda a tener una mejor imagen corporal, hábitos alimenticios más saludables, impulsar la pérdida de peso, mejorar la aptitud y además conlleva beneficios cardiovasculares.

Por su parte, el yoga de la ira podría tener esos mismos beneficios, pero también ayudaría a las personas a desahogarse.

"No importa lo que pase, puedes esperar una banda sonora increíble, la oportunidad de liberarte un poco emocionalmente y salir sintiéndote un poco más rudo", comenta Istace.

Si ya probaste el yoga tradicional y sientes que no es para ti, podrías intentar con esta técnica. Quizá encuentres algo que habías estado buscando o tal vez sirva para sacar eso que llevas dentro y que no te has dado la oportunidad de decir en voz alta.