Las verrugas sí pueden ser contagiosas pero su transmisibilidad es baja y muchas ocasiones no se sabe dónde las adquiere el paciente.

Te recomendamos: ¿Por qué los resfriados comunes aumentan en el regreso a clases?

¿Cómo se originan los mezquinos?

¿Los mezquinos son contagiosos? La Fundación refiere que las verrugas sí pueden ser contagiosas pero su transmisibilidad es baja y muchas ocasiones no se sabe dónde las adquiere el paciente:

"Son también autoinoculables, es decir que, si una persona con verrugas se rasguña la piel, ahí mismo crecerán más verrugas".

En ese sentido, entrevistada para TecReview, la dermatóloga Columba Julieta Navarro Romero dijo que la causa de los mezquinos es una variante del virus del papiloma humano.

La especialista del Hospital General Regional (HGR) 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, indicó que es cierto que en algunas personas las lesiones coinciden con fases emocionalmente complejas.

Además, señaló que lo anterior se debe a una baja de defensas que debilita además de otros órganos, a la piel frente a infecciones, pero cuando un paciente manifiesta mezquinos, es porque cohabita con el microorganismo:

"Sucede que cuando estamos bajo un periodo de estrés, llámese ansiedad o depresión, nuestro sistema inmunológico se modifica, existen mecanismos neuroinmunoendocrinológicos que hacen que las defensas bajen, eso es algo bien demostrado y conocido".

Sin embargo, aclaró que el problema aparece en aquellas personas predispuestas, que tienen vulnerabilidad de agresión a su piel y están expuestas al virus:

"Digamos que en dicha situación tendríamos todos los factores que favorecen los mezquinos".

Está en el medio ambiente...

El virus que causa los mezquinos está en el medio ambiente y puede transmitirse de objeto a persona o de persona a persona como también dijo Navarro Romero:

"Si los niños tienen alguna raspadura o cortadura, alguna pérdida de continuidad en la piel por cualquier motivo, puede estar en contacto directo con el virus, que, quiero aclarar, no tiene nada que ver con el causante de infección labial o genital, este es diferente. De un niño a otro o entre adultos, si saludo a una persona que tenga el virus en sus manos y yo tengo una herida, así lo puedo adquirir o inclusive si toco un objeto contaminado".

Datos que seguramente no conocías de los mezquinos

1. En niños. Los mezquinos son el tipo de verruga más común y se presentan casi siempre en niños, suelen aparecer de forma aislada o múltiple:

"De superficie anfractuosa, secas, duras, del color de la piel o a veces más oscuras, semiesféricas y bien limitadas, muestran en su superficie un fino puntilleo oscuro".

2. ¿Duelen los mezquinos? No, los mezquinos no son dolorosos a menos que se les golpee y la desaparición espontánea de estos no deja cicatrices:

"Su número puede llegar a decenas y se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo".

Cabe mencionar que, por su localización, los mezquinos sí pueden causar dolor cuando se ubican alrededor de las uñas (periungueal) en los pies o manos, ya que levantan las uñas y afectan su crecimiento al causar lesiones de la matriz.

Te recomendamos: Profeco advierte posible adulteración en dos marcas de café

Finalmente, la principal recomendación es llevar una higiene adecuada y ante cualquier síntoma o factor de riesgo, acudir siempre con un especialista.

Con información de: Fundación Mexicana para la Dermatología A.C. y Notimex