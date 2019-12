¿Cómo saber si tienes depresión invernal?

Es posible evitar este trastorno y disfrutar de esta temporada

MARILUZ ROLDÁN

23/12/2019

23/12/2019 14:14 hrs.

Comúnmente asociamos la época navideña con momentos de felicidad, pero no es así para todos. En esta temporada muchas personas se ven afectadas por episodios de depresión, asociada a los días nublados y al recuerdo de personas queridas que ya no están, entre otros factores. Si te has sentido desanimado en estos días, aquí te damos algunas recomendaciones.

La depresión invernal es un trastorno emocional, está relacionada con los cambios de estación y el clima, que se combina con factores como el cierre de ciclo de cada año, la pérdida de un ser querido, problemas familiares o el duelo.

Los síntomas principales son cansancio sin causa aparente, apatía, desgano, pérdida de energía, irritabilidad, pensamientos negativos y derrotistas, insomnio o mucho sueño durante el día y falta o aumento del apetito.

Entre 4% y 8% de la población sufre depresión invernal, también conocida como trastorno afectivo estacional. Sin embargo, se presenta con mayor frecuencia en mujeres, ya que se registran cuatro casos por uno en hombres.

Hay algunos sectores de la población que son más vulnerables a sufrir este trastorno, por ejemplo, quienes han sido diagnosticados con alguna enfermedad psicológica o trastorno bipolar, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, quienes viven solas, aisladas o son inestables emocionalmente.

¿Qué hacer si tienes depresión invernal?

Si has sentido algunos de los síntomas mencionados o simplemente quieres reducir el riesgo de padecer este trastorno estacional, los especialistas del Sector Salud recomiendan tomar baños de sol por periodos de 20 a 45 minutos diarios, o por lo menos utilizar lámparas que simulen la iluminación natural.

Asimismo, sugieren incrementar la actividad física con breves caminatas y si tienes la costumbre de dormir de día, procura que tus siestas sean de menos de 20 minutos. También es importante que te alimentes adecuadamente y que evites la ingesta de alcohol.

La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuentan con protocolos de atención específica para controlar este trastorno y ayudar a que quienes lo padecen se reincorporen a sus actividades cotidianas.

La familia tiene un papel importante en la detección de la depresión, así que si notas algún cambio en tus seres queridos es fundamental que te acerques a ellos para que expresen sus emociones, recuerda que la empatía y la confianza son clave en estos casos. En caso de requerir ayuda también se puede llamar a la Línea de la Vida 01800 911 2000, que está disponible las 24 horas los 365 días del año.