¿Cómo saber si es tristeza o depresión

La tristeza y la depresión son estados mentales que suelen ser confundidos. Te decimos cómo diferenciarlos

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 24/08/2020

24/08/2020 18:51 hrs.

La tristeza y la depresión son dos conceptos fuertemente ligados, y en algunas ocasiones confundidos. Sin embargo, refieren a dos tipos de estados mentales que puede experimentar una persona a lo largo de su vida.

La depresión es un trastorno mental, mientras que la tristeza es una emoción. Y aunque ambas palabras están relacionadas debido a que la tristeza es un síntoma de la depresión, es importante diferenciarlas.

El trastorno es una enfermedad mental que afecta considerablemente la vida de la persona que la padece, a tal grado que puede incapacitarla. Mientras que la emoción es un estado de ánimo temporal que responde a una situación científica.

¿Cómo diferenciar la tristeza de la depresión?

De acuerdo con la psicóloga Alejandra Hernández de Hernández Psicólogos, una de las principales características para diferenciar si se está pasando por un episodio de tristeza o por uno depresivo es el motivo de este.

En general, la tristeza responde a un evento específico, como la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo o un desastre natural; y la depresión muchas veces no responde a un hecho en particular, por lo que la persona que la padece no es capaz de identificar la causa de malestar.

Además la tristeza suele ser pasajera, por lo que el sentimiento dura horas o días, mientras que la depresión se considera un trastorno cuando se sobrepasan las dos semanas del malestar. Así mismo, la tristeza se caracteriza por el sentimiento de pérdida y desilusión, mientras que en la depresión no sólo intervienen síntomas emocionales sino también físicos.

¿Cuáles son los síntomas de la depresión?

Una de las principales maneras de identificar si una persona está pasando por la depresión, es identificar si se viven más de tres síntomas relacionados con el trastorno, más allá de la tristeza que pueda provocar un episodio de tristeza. Algunos de estos síntomas son:

Síntomas emocionales:

-Tristeza, ansiedad o sentimiento de vacío persistentes

-Pérdida de interés en actividades que antes producían placer, incluyendo la actividad sexual

-Pérdida o aumento del apetito

-Problemas para dormir, insomnio, problemas para mantener el sueño o dormir demasiado

-Pérdida de la expresión emocional

-Sentimiento de desesperanza, pesimismo, culpa o inutilidad

-Retraimiento social

-Irritabilidad

-Pensamientas o ideas suicidias, intentos de suicidio

Síntomas físicos:

La depresión a diferencia de la tristeza, suele estar acompañada por síntomas físicos que afectan considerablemente la calidad de vida de la persona que la padece. Estos son:

-Sensación de tensión interna

-Reducción del apetito y pérdida de peso

-Dolor de cabeza constante

-Mareos

-Dolor de espalda

-Problemas para respirar

-Problemas del corazón

-Problemas gastrointestinales

-Dolor abdominal

La depresión es un trastorno que afecta a 300 millones de personas alrededor del mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, por lo que es un padecimiento frecuente entre la sociedad. Recuerda que en caso de presentar malestar o alguno de los síntomas relacionados con la depresión, es imprescindible solicitar ayuda o acudir con un especialista.