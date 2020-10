El chantaje emocional no siempre es tan evidente, pues suele ocultarse bajo comportamientos que aparentan ser bien intencionados

30/10/2020 11:55 hrs.

El chantaje emocional está presente en la vida de muchas personas, pero muy pocos saben reconocerlo ya que se oculta bajo conductas que aparentemente son bien intencionadas. Sin embargo, se trata de una manipulación para obtener un beneficio propio y por ello, es importante que sepas cómo saber que alguien te hace chantaje emocional.

Todos podemos ser chantajistas emocionales, incluso es posible que en algún punto de nuestra vida lo hayamos hecho sin darnos cuenta o que hayamos estado con una pareja, amigo o familiar que nos hizo este tipo de chantaje.

Toma nota de las señales que delatan a un chantajista emocional y aprende cómo lidiar con este tipo de conductas que a larga, causan un gran daño.

Chantaje emocional, ¿cómo reconocerlo?

Las personas que hacen chantaje emocional pueden darse o no cuenta de que están teniendo este tipo de manipulación con quienes están a su alrededor y con frecuencia manifiestan las siguientes características:

1. Control

Un chantajista emocional necesita controlar a los demás y por ello, buscará que todo se haga tal y como él o ella quiere, sin tomar en cuenta los deseos de otros.

2. Culpa

Cuando estás con una persona que hace chantaje emocional, notarás que te provoca con frecuencia un profundo sentimiento de culpa. Pueden usar frases como "si me quieres tienes que..." o "después de todo lo que he hecho por ti", "me lo debes todo", etc.

3. Debilidades

Estos chantajistas también suelen usar las debilidades del otro para sacar provecho de la situación y como ya lo mencionamos, lograr que las cosas sean como lo desea.

4. Miedo al abandono

El chantaje emocional muchas veces surge de un profundo miedo al abandono o de perder el control de la situación.

5. Regalos

Este punto es crucial, pues en muchas ocasiones, el chantajista emocional "compra" al otro mediante regalos constantes para asegurar que la persona no se aleje de ellos y no pierdan el control.

6. Reconocimiento

Otra de las señales de que te hacen chantaje emocional es que esa persona buscará tu reconocimiento y atención a través del enfado o del llanto. En algunos casos, hasta pueden fingir que están enfermos para causar pena y lograr su objetivo controlador.

(Foto: Pexels)

7. Incertidumbre

Para crear un estado de inestabilidad, la persona que hace chantaje emocional no siempre expresa lo que quiere, de esa manera, mantiene al otro en constante tensión y siempre pendiente de sus caprichos. Actitudes como dejar de hablar por cualquier motivo buscan el sometimiento de la víctima.

¿Cómo afrontar el chantaje emocional?

El chantaje emocional suele ser muy evidente, aunque en determinadas circunstancias, puede ser más difícil de detectarlo, especialmente si se alarga por mucho tiempo. Por ello, el primer paso para afrontarlo es reconocerlo y aceptar la parte de responsabilidad por haber permitido que la situación avance sin poner límites.

Ante ello, lo primero es establecer justamente esos límites que nos han faltado, con ello evitaremos tener una relación desgastada y disfuncional y, sobre todo, dejar de ceder al poder y los caprichos de la otra persona.

Para no caer en el chantaje emocional se debe trabajar en la propia autoestima para mejorar la asertividad y aprender a decir no cuando no queremos hacer ciertas cosas, sin importar si esa respuesta no le satisface a la otra persona. Aprende a llegar a acuerdos de manera saludable sin generar conflictos y sobre todo, recupera tus propias necesidades que tal vez descuidaste por hacer todo lo que el chantajista emocional quería.

Y tú, ¿haces chantaje emocional o lo sufres?

(Con información de Mejor con Salud y Cuerpo Mente)