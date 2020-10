Quitarse la copa menstrual no es algo que se domine a la primera, por ello, es importante que conozcas los pasos básicos para evitar manchas y molestias

SUSANA CARRASCO 12/10/2020

12/10/2020 14:09 hrs.

Cada vez más mujeres se animan a usar la copa menstrual durante su periodo, pues se trata de una forma ecológica y cómoda de contener el flujo durante la también llamada regla, aunque no todas saben usarla a la perfección, por lo que es común que algunas se pregunten cómo quitarse la copa menstrual.

Esto puede generar preocupación y nerviosismo debido a que la inexperiencia hace más complicado retirar la copa menstrual del cuerpo sin hacer un desastre, es decir, manchando la ropa y el baño o incluso, causándose daño.

(Foto: Pexels)

Si tú también te preguntas cómo quitarse la copa menstrual sin manchar ni sufrir dolor, aquí te damos algunos trucos efectivos que debes dominar.

¿Cómo quitarse la copa menstrual?

Según una investigación realizada por el departamento de Ciencias Clínicas del Liverpool School of Tropical Medicine en Reino Unido y retomada por Infosalus, la copa menstrual es una opción segura para el manejo de la menstruación.

Entre las principales ventajas de la copa menstrual que señalan los investigadores, es que puede llevarse durante 12 horas continuas, no absorbe, sino que recoge el fluido menstrual, respeta el equilibrio íntimo y no produce sequedad asociada con otros métodos de protección femenina tradicionales, lo que disminuye el riesgo de infecciones.

(Foto: Wikimedia)

Algunas mujeres no tienen mayor problema al introducirla, pero cuando llega el momento de retirarla, pueden ocurrir accidentes como salpicaduras o molestias en la vagina si no se hace con la técnica correcta. Es mucho más sencillo de lo que parece y aquí te explicamos cómo quitarse la copa menstrual correctamente:

1. Lava tus manos

Lo primero que debes hacer es asegurarte de que tus manos están perfectamente limpias, así que lava con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos. Recuerda que tendrás contacto directo con tus genitales.

2. Busca una posición cómoda

Debes colocarte en una posición en la que te sientas muy cómoda para realizar los movimientos sin tensiones. Algunas recomendaciones son hacerlo de pie colocando una pierna sobre el retrete, en cuclillas o semisentada, lo importante es que tengas el espacio suficiente para abrir las piernas y poder retirar la copa correctamente.

(Foto: Pixabay)

Si eres principiante, lo ideal es que te coloques de preferencia en la regadera solo en caso de que ocurra un derrame.

3. Controla los nervios

Algunas mujeres tienen miedo de que la copa menstrual no salga y se quede atorada en su cuerpo, pero eso no pasará así que relájate, respira hondo y si no puedes sacarla a la primera, no te preocupes, puedes volver a intentarlo más tarde. Recuerda que, si estás muy nerviosa, tus músculos se tensionan y será más difícil.

Tómate el tiempo necesario para quitarte la copa menstrual y evitar derrames indeseados o un mal movimiento que te cause dolor.

(Foto: Pixabay)

4. Usa tus dedos

Ya que estés relajada y en una posición cómoda, debes localizar la bolita o tallo que sobresale de tu copa menstrual, la cual está en la entrada de tu vagina, muy cerca de tus labios vaginales, así que usa tus dedos para sostenerla.

5. Músculos vaginales

Si no encuentras el tallo de tu copa menstrual, un truco para hacer que baje es hacer un poco de fuerza con los músculos vaginales, como cuando intentas defecar. También puedes sacar tu copa inmediatamente después de ir al baño, ya que con la misma fuerza se desplazará hacia abajo y será más sencillo jalarla.

6. Presiona

Ya que encontraste la punta de tu copa menstrual, debes presionar con tus dedos índice y pulgar de forma muy suave, para romper el efecto vacío que pudiera crearse y así no tengas ninguna molestia al sacarla.

(Foto: Wikimedia)

7. Jala y mueve de lado a lado

La mejor forma de quitarse la copa menstrual es jalar e ir moviendo de lado a lado, poco a poco para que sea más fácil retirarla. Si lo haces con cuidado, ten por seguro que no habrá ninguna mancha más que en tus deditos que uses para jalarla.

Recuerda que para elegir una copa menstrual debes tomar en cuenta que existen distintas tallas y que también tienen una capacidad de almacenamiento distintas, por ejemplo, las que tienen forma de campana pueden recoger más flujo que las cónicas. Los materiales también son importantes, pues algunas son de látex y otras de silicona. Los gustos personales de igual forma cuentan, así que elige la que tenga un color más bonito para ti.

(Foto: tomada de la web)

Acude con tu ginecólogo ante cualquier duda y si todavía no te queda claro cómo quitarse la copa menstrual, empieza a practicar y sé paciente, poco a poco irás dominando la técnica.

(Con información de Infosalus, Mejor con salud y Cyclo)