¿Cómo eliminar las manchas de menstruación en la ropa interior?

14/05/2020

¿Cómo eliminar las manchas de menstruación de la ropa interior? Es una de las preguntas que nos da pena externar pero que sin duda, nos hemos hecho todas las mujeres, pues sin importar el tipo de protección absorbente que usemos durante la menstruación, es inevitable que se escape un poco y que, sin querer, manchemos nuestras prendas íntimas.

Eliminar manchas de sangre de la ropa en general puede parecer complicado, pero existen algunos trucos efectivos que te ayudan a lograrlo sin maltratar tus prendas. Toma nota:

Eliminar manchas de menstruación de la ropa interior

A todas nos ha pasado que el flujo menstrual empieza antes de lo esperado y sin querer, podemos manchar nuestra ropa interior, esto puede ser peor si padecemos de un flujo abundante que incluso usando protección absorbente, puede causar accidentes.

No te preocupes, no es necesario que tires tu ropa interior debido a las manchas, hay varias formas de eliminar las manchas de menstruación:

1. Agua

Si tienes la oportunidad de lavar tu prenda íntima inmediatamente después de haberla manchado, lo mejor es simplemente ponerla bajo el chorro de agua para que la sangre se disuelva por si sola. Aplica un poco de jabón para evitar los malos olores y si quieres un efecto más rápido, usa agua caliente.

2. Agua oxigenada

Este es uno de los trucos para eliminar manchas de menstruación en la ropa interior más efectivos, sobre todo en casos donde la sangre ya se secó en la tela. Solo debes humedecer la mancha y aplicar directamente el agua oxigenada. Espera a que burbujee y luego enjuaga con agua o con un paño húmedo si no quieres mojar toda la prenda.

3. Aspirina

La experta en limpieza, Jolie Kerr, explica que en caso de no tener agua oxigenada, podemos moler una aspirina y añadir un poco de agua hasta formar una pasta. Luego, debemos aplicar la mezcla encima de la mancha y esperar unos minutos a que empiece a removerse.

4. Bicarbonato

Seguro que tienes en casa este producto y si quieres eliminar rápidamente las manchas de menstruación en la ropa interior, este truco es para ti. Simplemente debes mezclar un par de cucharadas de bicarbonato de sodio con agua y aplicar sobre la mancha. Espera a que haga efecto y luego enjuaga.

5. Remoja con agua caliente

Ahora, si no tienes ninguno de estos productos, no te preocupes, no todo está perdido, aún puedes eliminar las manchas de sangre de tu ropa interior. Es recomendable que antes de lavarla como normalmente lo haces, pongas a remojar la ropa manchada con agua caliente y jabón.

Déjala en remojo durante varios minutos, especialmente si se trata de una prenda blanca, luego enjuaga y si puedes, aplica jabón directamente sobre los restos de la mancha o un producto especial para remover manchas. Vuelve a enjuagar y échala a lavar como normalmente lo haces.

Procura lavar las prendas manchadas con sangre lo más rápido posible después de que se hayan ensuciado, pues si las dejas mucho tiempo, será más difícil remover la mancha y hay más riesgo de que se maltraten las telas.

Eliminar manchas de menstruación en la ropa interior puede parecer imposible, pero con estos trucos, no volverá a ser un problema.

