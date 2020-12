La flor de Nochebuena es de origen mexicano y hay cinco pasos que se deben seguir para cuidarla correctamente

Tener una planta de Nochebuena en casa es ideal para adornar y para realmente sentir que estamos en la temporada navideña, sin embargo, muchas veces cometemos errores en su cuidado que evitan que dure mucho tiempo. ¿Cómo cuidar una Nochebuena para que no se marchite? Aquí te damos el secreto.

El color rojo brillante de esta planta emblemática de la Navidad y de origen mexicano es fascinante y sin duda, es el adorno perfecto en estas fechas.

(Foto: Pixabay)

Pero para garantizar que no solo la tengas en perfecto estado durante unos cuantos días, te decimos cómo debes cuidarla y los pasos que debes seguir para que siga viva hasta la temporada decembrina.

¿Cómo cuidar una Nochebuena?

Hacer todo lo necesario para cuidar una Nochebuena de forma correcta tiene muchas ventajas, pues tu plantita no solo se verá hermosa en las fechas decembrinas, sino que podrá retoñar en otros momentos del año y adornará a la perfección tu hogar el siguiente año.

Esta flor navideña sobrevive perfectamente bien en interiores, siempre y cuando te asegures de cuidarla de la siguiente manera:

(Foto: Pixabay)

1. Revísala al comprarla

Desde que la compres, debes elegir una que tenga el potencial suficiente para sobrevivir durante mucho tiempo. Observa que tu Nochebuena tenga flores amarillas y no solamente hojas. También checa que no tenga muchas florecitas abiertas, porque esto hará que no dure mucho tiempo.

2. Cuidado con la luz del sol

Aunque es una planta que requiere de iluminación natural para estar bonita, los lugares con demasiada luz no son sus favoritos, mucho menos si recibe la luz del sol directamente. Puedes ponerla junto a una ventana para que reciba la luz, pero no directa. Tampoco la dejes en lugares muy oscuros, de lo contrario, perderá sus hojas.

(Foto: Wikimedia)

El consumo de las hojas de esta planta navideña, tanto para perros como gatos, puede ser mortal, así que ponla en un lugar que no esté a su alcance.

3. Temperatura

Aunque es una planta característica de la época decembrina, no le gusta mucho el clima frío. Lo ideal es que pongas tu Nochebuena en una parte de la casa que sea cálido, no muy caliente, simplemente con una temperatura agradable y en un espacio donde haya ventilación, pero no corrientes de aire directas.

(Foto: tomada de la web)

4. No le pongas mucha agua

Uno de los puntos fundamentales para cuidar una Nochebuena es regar la planta con la cantidad de agua ideal, no demasiada y tampoco muy poca.

Lo más recomendable es regarla por las mañanas con agua limpia y a temperatura ambiente. Evitaremos mojar los pétalos de la flor y solo echaremos el agua sobre la tierra de su maceta. No se debe inundar, solo debe verse húmeda. Al estar dentro de la casa, necesita menos riego que si se encuentra en el exterior.

(Foto: tomada de la web)

En cuanto la compres debes regarla y la siguiente vez que lo hagas, debes asegurarte de que haya absorbido por completo el agua de la última vez, de lo contrario, se marchitará. Se recomienda regar la Nochebuena dos veces por semana.

5. Poda en el momento adecuado

Podar tu flor de Nochebuena es fundamental para que sobreviva mucho tiempo y lo ideal es que se haga a principios de año. Corta sus ramas entre febrero y marzo y verás que en cuanto entre de lleno la primavera, tendrá hermosos retoños que servirán para decorar tu casa en la siguiente Navidad.

(Foto: tomada de la web)

Otras recomendación adicional para cuidar una Nochebuena y hacer que dure mucho tiempo, es poner un poco de abono en la maceta, este puede ser tan sencillo como poner trituradas unas cáscaras de huevo o regar la planta con el agua que te sobra cuando haces huevos duros.

Si sigues al pie de la letra estas recomendaciones, tu plantita navideña estará muy hermosa no solo en esta temporada, sino en varios meses más.

