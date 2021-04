¿Cómo controlar el complejo de inferioridad y sus efectos?

¿Sientes que tu personalidad, rasgos físicos o habilidades son insuficientes para destacar? Tal vez sufres complejo de inferioridad, un problema que afecta tus relaciones con los demás y el desarrollo tanto profesional como personal.

Todos, en algún momento, hemos tenido inseguridad acerca de nosotros mismos, una sensación de no ser suficientes o de fracaso constante.

No obstante, las personas con complejo de inferioridad experimentan estos sentimientos constantemente, lo que daña su buen funcionamiento y su relación con los demás. Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

Complejo de inferioridad

De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, el complejo de inferioridad es un sentimiento de inadecuación e inseguridad que una persona desarrolla por una deficiencia física o psicológica.

Ésta puede ser real o imaginaria, pero siempre genera desánimo, pensamientos negativos, celos hacia los demás y desprecio por uno mismo.

(Foto: Pixabay)

TAMBIÉN LEE: "Solo dormía tres horas, trabajaba sin parar y compré cosas sin sentido"

Los signos y síntomas más comunes de este problema de salud emocional son los siguientes:

-Sentirse menos que los demás

-Pensamientos perturbadores constantes

-Retraerse por vergüenza, culpa o sentimiento de derrota

-Sensibilidad excesiva antes las críticas

-Culpa constante por deficiencias y errores de otros

-Rechazo por actividades que requieran competir o compararse con los demás

(Foto: Freepik)

Otra de las formas de manifestar el complejo de inferioridad es precisamente con un comportamiento contrario, es decir, con superioridad, siendo competitivos y buscando fallas en otros. El comportamiento fanfarrón es una forma de compensar la insuficiencia.

¿Cómo controlar los sentimientos de inferioridad?

Los motivos por los que alguien desarrolla complejo de inferioridad suelen ser diversos, pero los más comunes son la falta de habilidades sociales, las críticas excesivas con humillaciones en la niñez y adolescencia, el exceso de autoexigencia y una baja autoestima.

El complejo de inferioridad afecta la rutina diaria porque aparece una timidez excesiva, dificultad en la toma de decisiones, sentimientos de no validez y necesidad de complacer a los demás. Empezar a trabajar para superarlos es fundamental y será necesario aplicar los siguientes puntos:

(Foto: Pixabay)

1. No te compares: Todos tenemos fortalezas y debilidades, así como características físicas y psicológicas únicas, pero esos factores no aumentan o restan valor, por lo tanto no hay necesidad de compararse con los demás.

2. No esperes agradar a todo mundo: Hacerlo repercute en tu autoestima, pierdes los límites y te dejas invadir por los deseos de otros.

3. Medita: La meditación puede estar orientada a cultivar el amor propio y hacia los demás, lo que tiene efectos muy positivos en la autoestima.

(Foto: Freepik)

4. Aprende de los errores: Todos nos equivocamos y hacerlo es necesario para aprender, así que saca lo mejor de cada cosa que te salga mal y sigue adelante.

5. Aléjate de personas negativas: Hay personas cercanas que incitan los sentimientos de inferioridad con críticas hirientes y humillaciones. Lo mejor es alejarse y rodearse de quienes te acepten como eres y aporten cosas que te hagan crecer.

El complejo de inferioridad pueden mermar por completo tu desarrollo y relaciones e incluso pueden derivar en conductas negativas como las adicciones. Si no puedes controlarlo lo mejor es acudir a buscar ayuda de un profesional.

SIGUE LEYENDO: 7 síntomas asociados al insomnio por estrés

(Con información de Mejor con Salud)