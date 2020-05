Estar muchas horas sentada trabajando o viendo series es la postura favorita de la celulitis para crecer y multiplicarse

La celulitis o piel de naranja puede afectar a cualquier mujer, especialmente si hay factores genéticos que lo faciliten, sin embargo, existen muchas razones por las que estas imperfecciones aparecen y una de las principales es el sedentarismo. ¿Cómo combatir la celulitis causada por estar muchas horas sentada? Los expertos reconocen que hay algunas soluciones que lo pueden prevenir e incluso corregir en caso de que ya nos afecte.

Celulitis causada por estar muchas horas sentada

Con la cuarentena por coronavirus (covid-19), muchas empresas optaron por el home office o trabajo remoto lo que podría parecer más cómodo pero también, nos obliga a estar más horas sentadas y lo peor, con muchos snacks o antojos que son poco saludables y que aceleran la acumulación de grasa en algunas zonas, dando lugar a la celulitis.

De acuerdo a Mayo Clinic, la celulitis es un tejido con acumulación de grasa que puede afectar los muslos, las caderas, los glúteos y hasta el vientre.

Se trata de un depósito de grasa debajo de la piel cuyo síntoma principal es la aparición de bultos y hoyos sobre la piel, por eso también se le conoce como piel de naranja.

Pasar muchas horas sentada puede ser una de las principales causas de su aparición y también, es uno de los factores que lo empeoran rápidamente en caso de que ya veamos indicios.

La dermatóloga Mercedes Sáenz de Santamaría, de la Clínica Dermatológica Internacional, explica que para que la piel de naranja nos afecte deben presentarse varios factores, como la genética, que influye en un 20% y las circunstancias externas, como la falta de ejercicio, una mala dieta y ciertos hábitos posturales, que representan el 80% del riesgo.

Estar todos los días sentada por muchas horas ya sea trabajando o viendo series, es la postura que más le gusta a la celulitis para crecer y multiplicarse y en ese sentido, el Dr. José María Ricart, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Quironsalud Valencia en España, reconoce que el sedentarismo aumenta drásticamente nuestro riesgo de desarrollar piel de naranja en las piernas y glúteos.

"Si no tenías, es posible que salga y si ya tenías, es casi seguro que irá peor. La celulitis es algo que tienes, o has tenido o tendrás casi seguro si trabajas sentada. Esa postura obstaculiza la circulación y el drenaje", advierte el especialista.

Pero estar sentada haciendo home office o viendo maratones de series no es la única causa de la celulitis, agregar el consumo de botanas bajas en fibra, altas en grasas y azucares o con mucha sal, es otro componente que garantiza la acumulación de grasa en zonas específicas y que ahora más que nunca son inevitables, pues tenemos el refrigerador a solo unos pasos.

Los alimentos poco saludables hacen que el cuerpo almacene grasa más rápidamente y en el caso de la sal, favorece la retención de líquidos que también ayuda a la celulitis.

La falta de fibra ocasiona estreñimiento y esto a su vez dificulta la circulación y hace que el drenaje de desechos no funcione correctamente en el cuerpo. ¿El resultado? Unas piernas y glúteos llenos de piel de naranja.

"Durante el confinamiento hemos podido ganar unos kilos, puede que hayamos bebido menos agua porque no notamos la sed o que hayamos picoteado demasiado. El resultado son grasas que no se queman y líquidos que no se drenan bien", refiere el dermatólogo.

¿Cómo combatirlo?

Lo primero que debemos proponernos es compensar las horas que pasamos sentadas durante la jornada laboral en casa o después de un maratón de series o películas con la familia.

"Hay que compensar con una rutina que combina ejercicio aeróbico para oxigenar los tejidos y algo de trabajo de fuerza para tonificar la musculatura de la zona, reducir la grasa localizada, activar el sistema linfático y mejorar la circulación", dice el Dr. Ricart.

¿Cuáles son los ejercicios ideales para combatir la celulitis? Se recomienda que si es posible, nos subamos a la caminadora y movamos las piernas al menos durante 30 minutos con una caminata intensa o trote. Otra opción es hacer una rutina en la bicicleta fija.

Ahora, si no tenemos estos elementos en casa siempre podemos recurrir a hacer ejercicios para desarrollar músculo en las piernas, caderas y glúteos, como pueden ser:

-Sentadillas

-Zancadas

-Levantamiento de pelvis

-Elevación de pierna hacia atrás

-Subir escaleras

La dieta es muy importante cuidarla también, ya que el ejercicio no ayudará mucho si estamos picoteando todo el día botanas con grasa y azúcar. Intenta con algunos snacks saludables hechos con frutas, verduras o semillas, así tu cuerpo no retendrá grasa y la celulitis se irá rápidamente.

Finalmente, es importante también evitar la ropa ajustada y los tacones, porque dificultan la correcta circulación y el drenaje de la grasa en las zonas afectadas por la piel de naranja.

Si te esfuerzas en combatir la celulitis que aparece por estar muchas horas sentada, te sentirás mejor con tu cuerpo y estarás mucho más saludable, así que haz un espacio para una rutina de ejercicios y dile adiós a esos antojos llenos de grasa, azúcares y sal. Tu piernas y glúteos te lo agradecerán.

