Nuestros pensamientos tienen una fuerza importante en nuestro organismo

FERNANDO GUEVARA 04/11/2020

04/11/2020 12:47 hrs.

No es un secreto que nuestros pensamientos tienen una fuerza importante en nuestro organismo. Incluso, muchas personas que practican el pensamiento positivo se han visto beneficiadas, por lo que nos preguntamos, ¿cómo beneficia el pensamiento positivo a la salud?

¿Cómo beneficia el pensamiento positivo a la salud?

Mayo Clinic señala que algunos estudios muestran que los rasgos de personalidad como el optimismo y el pesimismo suelen afectar muchas áreas de tu salud y bienestar. El pensamiento positivo que suele venir con el optimismo es una parte clave del manejo del estrés eficaz. Y el manejo del estrés eficaz está asociado con muchos beneficios para la salud, por lo que si tiendes a ser pesimista, no te desesperes, puedes aprender a pensar de forma positiva.

Beneficios a la salud por el pensamiento positivo de acuerdo a Mayo Clinic:

-Aumento de la expectativa de vida

-Menores tasas de depresión

-Niveles más bajos de angustia

-Mayor resistencia al resfriado común

-Mayor bienestar psicológico y físico

-Mejor salud cardiovascular y menor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares

-Menor capacidad de afrontar una situación difícil durante las dificultades y los momentos de estrés.

Está comprobado científicamente que el pensamiento positivo ayuda a nuestra salud

Un estudio realizado por investigadores de Estados Unidos, España y Francia reportó la evidencia de que los cambios moleculares específicos en el cuerpo enfocados en la atención plena contribuyen en gran medida a un resultado superador. El estudio fue publicado en Psychoneuroendocrinology.

Este estudio investigó los efectos tras un día de práctica intensiva de meditación y pensamiento positivo, enfoque de conciencia y otras técnicas. Hubo dos grupos: uno de personas que meditaban habitualmente, y otro de no entrenados, que fueron invitados a hacer actividades tranquilas, no específicamente meditativas.

Tras ocho horas de ejercitación, el primer grupo mostró diferencias genéticas y moleculares en su organismo, que incluyeron algunos niveles alterados de la maquinaria de regulación génica, la reducción de los genes que promueven las inflamaciones, y la habilidad para recuperarse físicamente más rápido de situaciones estresantes.

"Según nuestro conocimiento, este es el primer trabajo que muestra alteraciones rápidas en las expresiones genéticas de sujetos asociados a la práctica de la meditación, entre muchas otras disciplinas que ayudan a lograr vivir mejor", señaló el autor del estudio Richard J. Davidson, fundador del Centro para la Investigación de Mentes Saludables y profesor de psicología y psiquiatría en el William James and Vilas, de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos.

Pero, ¿qué es el pensamiento positivo?

Mayo Clinic señala que el pensamiento positivo no significa que no quieras ver la realidad o ignores las situaciones menos agradables de la vida. El pensamiento positivo significa que enfrentarás lo desagradable de una manera más positiva y productiva. Crees que lo mejor va a pasar, no lo peor.

El pensamiento positivo suele comenzar con el diálogo interno que es ese flujo interminable de pensamientos no manifestados que te pasan por la cabeza. Estos pensamientos automáticos pueden ser positivos o negativos. Parte del diálogo interno proviene de la lógica y la razón. Otra parte puede surgir de las ideas erróneas que tú creas por falta de información.

Si los pensamientos que te pasan por la cabeza son en su mayoría negativos, es más probable que tu perspectiva de vida sea pesimista. Si tus pensamientos son mayormente positivos, es probable que tú seas optimista, alguien que practica el pensamiento positivo.

(Con información de Mayo Clinic y Daniel Colombo)