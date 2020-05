¿Cómo aumentar tu productividad haciendo home office?

Tres sencillos pasos que pueden ayudar a que no decaiga tu efectividad laboral

ADRIÁN AGUIRRE 07/05/2020

07/05/2020 19:01 hrs.

Con el Covid-19 esparciéndose día con día, miles de empresas alrededor del mundo optaron por el home office para proteger a sus empleados de los contagios.

Este método puede ser relajante para unas personas y estresante para otras. Por una parte, no tienes que salir de casa, lo que te ahorra dinero que usualmente gastarías en transporte o comida, puedes dormir tus horas y no tienes que preocuparte por el tráfico. Por otro, las personas muy extrovertidas que no soportan estar encerradas pueden no verlo como algo favorable.

También está el hecho de que existen muchas distracciones en el hogar, factores que no encuentras en la oficina y que esto puede llegar a influir en el rendimiento laboral de las personas.

Por ello, el doctor en dinámicas humanas por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Ben Waber, da unos consejos para aumentar la productividad mientras se hace home office.

Tips para ser más productivo en el trabajo:

1) Ten una mayor interacción: Waber explica que la manera en la que funciona nuestro entorno puede tener un impacto muy grande en la producción de trabajo:

"Los equipos que completaron su código a tiempo casi siempre almorzaron en grupos de 12. Pero en los grupos de bajo rendimiento, la gente casi siempre almorzaba en grupos de cuatro y, a veces, tres. ¿Por qué?", se pregunta Waber

Cuantas más personas tengas con quién hablar, más dispuesto estarás a comunicarte con ellos más adelante cuando encuentres un problema con el que puedan ayudarte.

¿Tienes una duda? Pregúntale a otra persona. Hay posibilidades de que su punto de vista te ayude a encontrar lo que estás buscando. Puede ser tu roomie o algún familiar. Platícales sobre lo qué estás trabajando y quizá tengan algún material o información que te pueda servir.

2) Programa reuniones con tus compañeros de trabajo: Sí, no puedes verlos en persona, pero para eso existen las videollamadas. En palabras de Waber, desde que su equipo se fue a trabajar a casa, la productividad ha ido en aumento. Se empezaron a programar almuerzos aleatoriamente por medio de los video chats con la finalidad de recrear las conversaciones informales que habrían sucedido en la oficina y esto ha resultado en algo positivo.

"Es realmente agradable hablar con ellos. Al final del día, estas interacciones impulsan no solo nuestro desempeño, sino el desempeño de toda la organización y, realmente, su disfrute del trabajo. Deberíamos dedicar más tiempo a eso", menciona Waber.

3) Programa tiempo para ti: Estar en casa tiene sus ventajas y de acuerdo con Waber, deberíamos tomarnos tiempo para nosotros mismos, inclusive en lo que se considera "jornada laboral", pues sería bueno para nuestra salud.

"Es un muy buen uso del tiempo y uno que es muy defendible y que en realidad debería alentarse. Tal vez para ti sea: "Voy a bañarme al medio día solo para aclarar mi cabeza" y eso realmente lo hace por ti. Hay que cuidarnos a nosotros mismos también", explica el especialista.

Tres factores que podrías pasar por alto pero que podrían mejorar tu productividad en casa: comunicación con tu entorno, tiempo con tus compañeros de oficina (en videollamadas) y darte momentos para ti.

¿Ya los intentaste?