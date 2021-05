La ansiedad suele ser la causa más común de migrañas y cefaleas. También puede ocurrir lo contrario, que el dolor sea la causa de elevados niveles de ansiedad.

En función de su intensidad, los dolores de cabeza, pueden afectar enormemente a la calidad de vida de quien lo padece.

La ansiedad produce una cantidad considerable de tensión en el cuerpo. Puede precipitar diferentes efectos además de los dolores de cabeza: dermatitis, dolor estomacal, diarreas o estreñimientos, acompañado de subidas de tensión arterial.

¿Cómo aliviar el dolor de cabeza por ansiedad?

La única manera de aliviar los dolores de cabeza instantáneamente es por medio de tratamientos farmacológicos, por lo que la mejor opción es consultar a un especialista.

Algunos consejos paliativos pueden servir para reducir el número de episodios y la intensidad del dolor:

-Cerrar los ojos y frotar las sienes durante unos minutos.

-Dormir lo suficiente, la falta de sueño contribuye a aumentar el estrés y la fatiga ocular. Es importante dormir bien.

-Tomar un baño con agua tibia.

-Hacer ejercicio, comer sano, y beber mucha agua (el agua puede ser muy útil, ya que las cefaleas tensiones pueden empeorar si estás deshidratado).

-Distraerte y relajarte.

-Recibir un masaje para aliviar la tensión muscular, incidiendo especialmente en el cuello y la espalda.

-Aprender estrategias para la reducción de la ansiedad antes de que se descontrole. Las cefaleas tensionales se pueden detener más fácilmente si se tratan a tiempo. Tan pronto como se comienza a sentir la ansiedad es recomendable el uso de técnicas de relajación.

¿Cómo aprender a manejar la ansiedad?

Saber manejar la ansiedad es la mejor forma para evitar sus efectos negativos, entre ellos el dolor de cabeza.

Antes de intentar controlar la ansiedad, lo primero es localizar su origen, ¿Tienes un examen complicado? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Tienes miedo a lo que pueda ocurrir en tu trabajo? Todo eso puede ser la causante de tu ansiedad.

Una vez que hayas localizado en foco, puedes pensar en como solucionarlo, si es que eso es posible. Si lo es, solucionalo. Pero si es un asunto que no puedes cambiar o controlar, tendrás que gestionar emocionalmente para aceptar con madurez o simplemente, dejarlo pasar.

Como ya te lo dijimos antes, la ansiedad es una emoción normal que todas las personas llegan a experimentar en algún momento de su vida y que se da en situaciones en las que te sientes amenazado por un peligro.

Si tienes problemas de ansiedad y has intentado diversas técnicas para controlarla y no has tenido éxito. Lo mejor es acudir con un especialista, recuerda que la ansiedad puede producir fuertes dolores de cabeza y causar otros problemas en el cuerpo, por lo que es un problema que debes atender.

