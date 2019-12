Cada año mueren 7 mil hombres por cáncer de próstata

Cada día mueren 15 hombres por cáncer de próstata.

| REDACCIÓN 29/11/2019

29/11/2019 19:05 hrs.

¿ Por qué da cáncer de próstata ?

La pregunta que alerta a los hombres, ¿ por qué da? abre las puertas para el conocimiento de esta enfermedad.Torres explica que no hay factor de riesgo conocido para el desarrollo de, aunque pueden concurrir aspectos genéticos y de alimentación.Cada año se reportan entre 21 y 25 mil casos nuevos, de acuerdo con el doctor, director deldel Hospital Juárez de México Por ello, se deben atender los factores de riesgo y siempre acudir con un especialista.Torres explica que este tipo de cáncer es causado por una tumoración maligna de la glándula prostática.A partir de los 40 años se recomienda visitar al urólogo ya que es común que esta enfermedad se presente después de cumplir 50 años.El principal problema, comenta el especialista, es que la enfermedad no presenta síntomas, por ello, cerca del 70% son diagnosticados en etapas avanzadas de la enfermedad.Se deberán efectuar los estudios necesarios para evitar su aparición a partir de los 40 años.Se deberán realizar un estudio de antígeno prostático (1 nanogramo por mililitro) y exploración digital rectal (duración de 6 a 8 segundos).Esta exploración permite confirmar forma, tamaño y consistencia de la próstata para detectar posible nodulación o zonas fibrosas.Sólo en caso de que el médico sospeche de la presencia deen el paciente. Se realiza biopsia prostática para determinar el tipo de tumor y sus características. Así, también se determina si el paciente puede ser sometido a corugía radical o radioterapia.Los pacientes que no son aptos para los tratamientos serán tratados con manejo hormonal, alrededor de 18 a 24 meses.Torres invita a tomar conciencia; a dejar atrás los mitos y acudir con el especialista: elcuenta con un programa de detección y tratamiento de los gastos catastróficos de los pacientes conEn México cada año fallecen cerca de 7 mil hombres por; se considera ya un problema de salud pública.